29 г. по-късно "Левски" пак не можа да бие "Добруджа"

Драматичното равенство в Добрич даде шанс на "Лудогорец" да стопи от аванса на "сините"

05 Апр. 2026Обновена
Щастливият Ивайло Михайлов приема поздравления от съотборниците си за изравнителния гол срещу "Левски"
Щастливият Ивайло Михайлов приема поздравления от съотборниците си за изравнителния гол срещу "Левски"

"Левски" изненадващо загуби две точки в битката за шампионската титла, след като направи драматично 2:2 при гостуването си на "Добруджа". Това даде шанс на "Лудогорец" да стопи до 7 т. пасива си класирането и шампионът се възползва, разгромявайки "ЦСКА 1948" с 3:0.

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес направи размествания в стартовия състав като върна сред титулярите Кристиан Макун и Радослав Кирилов на мястото на Стипе Великич и Армстронг Око-Флекс. И Макун си вкара автогол в 63-ата мин., когато топката, бита с глава от Антон Иванов се отклони от крака му в мрежата.

"Сините" направиха много слаб и безидеен мач, в който отправиха всичко на всичко три удара към вратата на домакините от Добрич. Два от тях бяха в очертанията и се превърнаха в голове. Първо Кристиян Димитров изравни в 88-ата мин. след разбъркване пред вратата, като голът бе разглеждан от ВАР съдиите няколко минути преди да бъде признат. А в самия край на 6-минутното продължение Мазир Сула направи обрата пълен - Кристиян димитров би с глава, вратарят отби, а французинът добута топката в мрежата.

Но и това не беше всичко в драматичния двубой. Веднага след изпълнението на удар от центъра "Добруджа" се вдигна на атака и в 99-ата мин. Ивайло Михайлов изравни с красив удар тип "странична ножица" от границата на наказателното поле, след който топката първо се удари в лявата греда, а после влезе и във вратата на Светослав Вуцов.

Добруджа - Левски 2:2 /репортаж/
По този начин "Левски" загуби за първи път точки в Добрич на мач за първенството от близо 29 години - от 11 май 1997 г., когато гостуването завърши 1:1. В общата статистика това бе 30-и двубой между тези два отбора за първенството, започвайки от 1962 г. (0:0). В тях "Левски" има 20 победи, "Добруджа" е печелил три пъти (за последно с 2:1 през 1996 г.) и вече 7-и мач завършва наравно.

 

СЛЕД МАЧА

„Стана зрелище за всички хора, които дойдоха днес на този двубой - много интересен мач, който завърши по драматичен начин. Ние сме малък отбор и имаме кадрови проблеми, но успяхме с всички момчета, които тренираха усърдно през паузата. Тази точица, която спечелихме, е вълшебна - коментира треньорът на "Добруджа" Ясен Петров, бивш играч и треньор на "Левски". - Успяхме да затворим всички входове и пространства пред нашата врата. Огънахме се накрая, защото когато си под такъв натиск е трудно. Благодаря за подаръка [за именния ден], който ми направиха с този незабравим гол в последните секунди. Малките деца, които дойдоха днес на този стадион, хората, които дойдоха да видят двата отбора, ще го помнят дълго време ще им остана в съзнанието за цял живот“.

 

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес, който отправи в края остри реплики към колегата си от "Добруджа", намери оправдание в терена на стадиона.

„Много странен мач, трудно е да си вадим чисто футболни изводи от него. Да играеш футбол на този терен е много трудно, както за нас, така и за противника, но е по-трудно за отбора, който иска да гради играта - каза испанецът. - Не стояхме добре. Отговорен за това е треньорът, но и теренът е част от нещата, заради които мачът не вървеше както трябва. Като прибавим и това, че противникът се прибра в нисък блок, много трудно ни се отдаваше възможност да създаваме положения пред тяхната врата. От моя гледна точка "Левски" направи повече и повече търсеше победата, но беше от мачовете, които завършват по такъв начин, че ми се струва сюрреалистично и нереално”.

