29 г. по-късно "Левски" пак не можа да бие "Добруджа"

"Левски" изненадващо загуби две точки в битката за шампионската титла, след като направи драматично 2:2 при гостуването си на "Добруджа". Това даде шанс на "Лудогорец" да стопи до 7 т. пасива си класирането и шампионът се възползва, разгромявайки "ЦСКА 1948" с 3:0.

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес направи размествания в стартовия състав като върна сред титулярите Кристиан Макун и Радослав Кирилов на мястото на Стипе Великич и Армстронг Око-Флекс. И Макун си вкара автогол в 63-ата мин., когато топката, бита с глава от Антон Иванов се отклони от крака му в мрежата.

"Сините" направиха много слаб и безидеен мач, в който отправиха всичко на всичко три удара към вратата на домакините от Добрич. Два от тях бяха в очертанията и се превърнаха в голове. Първо Кристиян Димитров изравни в 88-ата мин. след разбъркване пред вратата, като голът бе разглеждан от ВАР съдиите няколко минути преди да бъде признат. А в самия край на 6-минутното продължение Мазир Сула направи обрата пълен - Кристиян димитров би с глава, вратарят отби, а французинът добута топката в мрежата.

Но и това не беше всичко в драматичния двубой. Веднага след изпълнението на удар от центъра "Добруджа" се вдигна на атака и в 99-ата мин. Ивайло Михайлов изравни с красив удар тип "странична ножица" от границата на наказателното поле, след който топката първо се удари в лявата греда, а после влезе и във вратата на Светослав Вуцов.

По този начин "Левски" загуби за първи път точки в Добрич на мач за първенството от близо 29 години - от 11 май 1997 г., когато гостуването завърши 1:1. В общата статистика това бе 30-и двубой между тези два отбора за първенството, започвайки от 1962 г. (0:0). В тях "Левски" има 20 победи, "Добруджа" е печелил три пъти (за последно с 2:1 през 1996 г.) и вече 7-и мач завършва наравно.

СЛЕД МАЧА

„Стана зрелище за всички хора, които дойдоха днес на този двубой - много интересен мач, който завърши по драматичен начин. Ние сме малък отбор и имаме кадрови проблеми, но успяхме с всички момчета, които тренираха усърдно през паузата. Тази точица, която спечелихме, е вълшебна - коментира треньорът на "Добруджа" Ясен Петров, бивш играч и треньор на "Левски". - Успяхме да затворим всички входове и пространства пред нашата врата. Огънахме се накрая, защото когато си под такъв натиск е трудно. Благодаря за подаръка [за именния ден], който ми направиха с този незабравим гол в последните секунди. Малките деца, които дойдоха днес на този стадион, хората, които дойдоха да видят двата отбора, ще го помнят дълго време ще им остана в съзнанието за цял живот“.

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес, който отправи в края остри реплики към колегата си от "Добруджа", намери оправдание в терена на стадиона.

„Много странен мач, трудно е да си вадим чисто футболни изводи от него. Да играеш футбол на този терен е много трудно, както за нас, така и за противника, но е по-трудно за отбора, който иска да гради играта - каза испанецът. - Не стояхме добре. Отговорен за това е треньорът, но и теренът е част от нещата, заради които мачът не вървеше както трябва. Като прибавим и това, че противникът се прибра в нисък блок, много трудно ни се отдаваше възможност да създаваме положения пред тяхната врата. От моя гледна точка "Левски" направи повече и повече търсеше победата, но беше от мачовете, които завършват по такъв начин, че ми се струва сюрреалистично и нереално”.