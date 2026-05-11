Веласкес обяви първи нов играч в "Левски"

Стивън Стоянчов е първият футболист, за когото се знае, че от следващия сезон ще играе в "Левски". Това стана ясно от думите на треньора на "сините" Хулио Веласкес, който гледа вчера 18-годишния играч.

Стоянчов е собственост на "Левски", но играе от август м.г. като преотстъпен в "Етър". Там той се представя отлично - 25 мача, 11 гола и 1 асистенция във Втора лига. Но не само формата му е причина той да бъде върнат в "Левски" и да играе в първия отбор от следващия сезон. Другият фактор е новото правило, което ще въведе БФС от следващото първенство, което ще задължи клубовете от Първа лига не само да започват с поне четирима българи в титулярния състав, но и един от тях да е до 23-годишна възраст.

Самият Веласкес не одобрява това правило, но именно заради него се е спрял на Стоянчов. Това бе и поводът да изгледа вчера лично двубоя "Етър" - "Хебър" (0:1).

"Отидох да гледам преотстъпения състезател. Трябва да вземем предвид новото правило за играчи до 23 години, защото става въпрос такъв футболист да започне мача като титуляр. А реално ние не разполагаме с много такива играчи, които да отговарят на това правило. Както и друг път съм го казвал, дано в не толкова далечно бъдеще това се промени. Но да дам пример - "Лудогорец" и ЦСКА имат отбори във Втора лига, докато "Левски" разполага с третия си отбор в трета дивизия и се намира в деликатна ситуация. Разбира се, това ще предопредели някои неща по време на трансферния прозорец", заяви испанският треньор.

И днес, два дни след загубата от "Лудогорец" с 0:1, той не скри недоволството си от отменения гол на Мустафа Сангаре в края на мача.

"Главата ми не го побира как ни отмениха този гол. Бях много сърдит след това, защото нито играчите, нито публиката заслужаваха това. Играхме много добре. Може би на моменти по-добре от мача за Купата на България в Разград. Но именно тези детайли дават разликата", коментира Веласкес.

След два дни предстои следващият мач с "Лудогорец", който ще е в Разград и ще е последен за сезона между двата отбора. За него отпада оперираният Стипе Вуликич. Хуан Переа е възстановен от лека травма и ще попадне в групата.