Хулио Веласкес няма да води "сините" в дербито с ЦСКА

Невъздържаното поведение на треньора на "Левски" Хулио Веласкес край тъчлинията ще го лиши от възможността да ръководи отбора по време на дербито срещу ЦСКА в понеделник от XXX кръг на Първа лига. Испанецът получи жълт картон при снощната победа с 1:0 над "Арда". Оказа се, че това е третото му официално предупреждение от началото на сезона. Според регламента на първенството за длъжностни лица важи правилото, че треньор или друг член на спортно-техническия екип на даден клуб се наказва за една среща не при пет (както при футболистите), а при три жълти картона. Сегашнното му наказание е съпроводено и с глоба от 460.16 евро.
Предишните му два картона бяха в мачовете срещу "Ботев" (Враца) от V кръг и "Септември" от XVII кръг. Отделно от темперамента си край тъчлинията, Веласкес е причина за постоянни глоби за "Левски" заради забавяне на началото или на вторите полувремена на мачовете на отбора - заради дълги разбори в съблекалнята. До момента "сините" са понесли глоби по тази причина за общо 4601.61 евро от началото на първенството.
Другият наказан от "Левски" за дербито с ЦСКА е бразилският защитник Майкон, също заради натрупани картони.
Иначе на снощния мач публиката на "сините" е била направо примерна и е донесла само една глоба за клуба - 766.94 евро за обидни и нецензурни скандирания.
А Хулио Веласкес този път се е съобразил колко дълги да му бъде разборът и отборът е излязъл навреме. Но пък други двама треньори са се разпрострели и заради закъснение от началния час по програма на срещата са донесли глоби по 511.29 евро за клубовете си. Това са Пер-Матиас Хьогмо ("Лудогорец") и Илиан Илиев ("Черно море") в мача между двата отбора снощи в Разград, завършил 0:0.