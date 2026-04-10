Хулио Веласкес няма да води "сините" в дербито с ЦСКА

БГНЕС Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес по време на снощния мач срещу "Арда", на който той получи третия си жълт картон от началото на сезона.

Невъздържаното поведение на треньора на "Левски" Хулио Веласкес край тъчлинията ще го лиши от възможността да ръководи отбора по време на дербито срещу ЦСКА в понеделник от XXX кръг на Първа лига. Испанецът получи жълт картон при снощната победа с 1:0 над "Арда". Оказа се, че това е третото му официално предупреждение от началото на сезона. Според регламента на първенството за длъжностни лица важи правилото, че треньор или друг член на спортно-техническия екип на даден клуб се наказва за една среща не при пет (както при футболистите), а при три жълти картона. Сегашнното му наказание е съпроводено и с глоба от 460.16 евро.

Предишните му два картона бяха в мачовете срещу "Ботев" (Враца) от V кръг и "Септември" от XVII кръг. Отделно от темперамента си край тъчлинията, Веласкес е причина за постоянни глоби за "Левски" заради забавяне на началото или на вторите полувремена на мачовете на отбора - заради дълги разбори в съблекалнята. До момента "сините" са понесли глоби по тази причина за общо 4601.61 евро от началото на първенството.

Другият наказан от "Левски" за дербито с ЦСКА е бразилският защитник Майкон, също заради натрупани картони.

Иначе на снощния мач публиката на "сините" е била направо примерна и е донесла само една глоба за клуба - 766.94 евро за обидни и нецензурни скандирания.

А Хулио Веласкес този път се е съобразил колко дълги да му бъде разборът и отборът е излязъл навреме. Но пък други двама треньори са се разпрострели и заради закъснение от началния час по програма на срещата са донесли глоби по 511.29 евро за клубовете си. Това са Пер-Матиас Хьогмо ("Лудогорец") и Илиан Илиев ("Черно море") в мача между двата отбора снощи в Разград, завършил 0:0.