Ясен Петров беше наказан за ключов мач за оставане в елита

СПОРТАЛ Треньорът на "Добруджа" ще си понесе последствията за обидите срещу рефера Любослав Любомиров и няма да води отбора от резервната скамейка във важното неделно домакинство срещу "Берое".

Треньорът на "Добруджа" Ясен Петров ще пропусне един от най-важните мачове на отбора си в борбата за оставане в Първа лига. Бившият селекционер на националния отбор беше наказан от Дисциплинарната комисия за 1 мач и трябва да плати глоба от 1227.10 евро заради червения картон, който получи при равенството 1:1 със "Спартак 1918" във Варна в сряда. Тогава Петров получи картона след края на мача заради отправени обиди към главния рефер Любослав Любомиров. Треньорът беше афектиран, тъй като "Спартак 1918" успя да изравни в шестата минута на допълнителното време след 90-ата мин. Отделно по време на мача той получи и жълт картон за реплики към реферите.

Така Петров няма да е на резервната скамейка за ключовото домакинство срещу "Берое" в неделя от 19:15 ч. Това е един от най-важните мачове за клуба от Добрич от втората фаза на първенството и е първият от четирите оставащи до края в третата група в Първа лига. В момента "Добруджа" е на 15-ото, предпоследно място с 27 т. "Берое" пък е на 12-ата позиция с 30 т. При победа добричлии ще се изравнят по точки със старозагорския тим, но ще са с по-добри показатели в директните двубои.

Дисциплинарната комисия наказа и един от асистентите на Ясен Петров - Красимир Димитров, за един мач, т.е. този с "Берое", като му е наложена и глоба от 511.29 евро.

Отделно "Добруджа" е глобен с 664.68 евро след мача във Варна заради феновете си - 511.29 за използване на факли довели до спиране на играта и 153.39 за нерегламентирано използване на факли.