Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ясен Петров беше наказан за ключов мач за оставане в елита

Треньорът на "Добруджа" ще трябва да плати и глоба от над 1200 евро

08 Май 2026
Треньорът на "Добруджа" ще си понесе последствията за обидите срещу рефера Любослав Любомиров и няма да води отбора от резервната скамейка във важното неделно домакинство срещу "Берое".
СПОРТАЛ
Треньорът на "Добруджа" ще си понесе последствията за обидите срещу рефера Любослав Любомиров и няма да води отбора от резервната скамейка във важното неделно домакинство срещу "Берое".

Треньорът на "Добруджа" Ясен Петров ще пропусне един от най-важните мачове на отбора си в борбата за оставане в Първа лига. Бившият селекционер на националния отбор беше наказан от Дисциплинарната комисия за 1 мач и трябва да плати глоба от 1227.10 евро заради червения картон, който получи при равенството 1:1 със "Спартак 1918" във Варна в сряда. Тогава Петров получи картона след края на мача заради отправени обиди към главния рефер Любослав Любомиров. Треньорът беше афектиран, тъй като "Спартак 1918" успя да изравни в шестата минута на допълнителното време след 90-ата мин. Отделно по време на мача той получи и жълт картон за реплики към реферите.

Така Петров няма да е на резервната скамейка за ключовото домакинство срещу "Берое" в неделя от 19:15 ч. Това е един от най-важните мачове за клуба от Добрич от втората фаза на първенството и е първият от четирите оставащи до края в третата група в Първа лига. В момента "Добруджа" е на 15-ото, предпоследно място с 27 т. "Берое" пък е на 12-ата позиция с 30 т. При победа добричлии ще се изравнят по точки със старозагорския тим, но ще са с по-добри показатели в директните двубои.

Дисциплинарната комисия наказа и един от асистентите на Ясен Петров - Красимир Димитров, за един мач, т.е. този с "Берое", като му е наложена и глоба от 511.29 евро.

Отделно "Добруджа" е глобен с 664.68 евро след мача във Варна заради феновете си - 511.29 за използване на факли довели до спиране на играта и 153.39 за нерегламентирано използване на факли.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ФК Добруджа, Ясен Петров, Дисциплинарна комисия

Още новини по темата

Дългите разбори на Хулио Веласкес донесоха на "Левски" две глоби за един мач
05 Май 2026

ЦСКА ще се раздели с над 6500 евро след успеха над "Лудогорец"
01 Май 2026

"Лудогорец" и ЦСКА се измъкнаха "сухи" след грозните сцени
23 Апр. 2026

"Левски" и ЦСКА се оказаха обичайните глобени след кръга
17 Апр. 2026

Хулио Веласкес няма да води "сините" в дербито с ЦСКА
10 Апр. 2026

29 г. по-късно "Левски" пак не можа да бие "Добруджа"
05 Апр. 2026

ЦСКА почти си осигури място в Топ 4 след вяла победа
22 Март 2026

Речовитият Веласкес навлече на "Левски" глоби за над €4000
18 Март 2026

ЦСКА си изпати сериозно заради расизъм сред феновете му
17 Март 2026

БФС глоби най-много пловдивските клубове и "Левски"
13 Февр. 2026

БФС глоби "Левски" с близо 10 000 евро за расизъм
09 Февр. 2026

Бивш национален селекционер ще спасява "Добруджа"
04 Яну. 2026

Опашкарят в елита ни смени треньора от втория път
31 Дек. 2025

Христо Янев си изкара първо наказание в ЦСКА
16 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев може да падне в капана на собствената си сила
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса