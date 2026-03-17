ЦСКА си изпати сериозно заради расизъм сред феновете му

СПОРТАЛ Публиката на ЦСКА на дербито в Разград (на снимката) оказа подкрепа на своя отбор, но с действията си доведе до значителни санкции за клуба.

Загубата с 0:3 от "Лудогорец" в събота попречи на амбициите на ЦСКА да атака на челните места, но и донесе много сериозни санкции за столичния клуб заради действията на "червената" агитка. Днес Дисциплинарната комисия към БФС наложи на ЦСКА глоби за общо 12 807.85 евро.

Най-крупната от тях е за 9586.72 и е най-вероятно заради расизъм, тъй като обосновката е "действия или бездействия, с които се обижда достойнството на лице или група лица, свързани с раса, пол, цвят на кожата". Това е и единствената от постановените днес санкции за "червените", която може да се обжалва.

Останалите, които не подлежат на обжалване, са: по 1022.58 за възпламеняване на бомбичка на пистата, за обидни скандирания и за използване от публиката на лазерни устройства за заслепяване на противникови състезатели, както и 153.39 евро за нерегламентирано използване на факли. ЦСКА също така се задължава да възстанови щетите, нанесени на ст. "Хювефарма Арена" от феновете на отбора. "Лудогорец" от своя страна е глобен с 1022.58 евро за нецензурни скандирания.

Двубоят между "Локомотив 1929" (Сф) и "Славия" (1:1), известен като "малкото" столично дерби, по традиция от последните години бе съпроводено с напрежение между привържениците на двата отбора. Това се отрази и на клубовете. "Локомотив 1929" бе глобен с 2198.55 евро (1022.58 за обидни скандирания, 511.29 за хвърлени предмети, 511.29 за плакати с нецензурно съдържание и 153.39 за нерегламентирано използване на факли и димки). А пък "Славия" трябва да плати 1687.26 евро (1022.58 за нецензурни скандирания, 511.29 за възпламеняване на бомбички и 153.39 за нерегламентирано използване на факли).

Намиращият се в сериозна финансова и игрова криза "Берое" също изпати сериозно заради публиката си при загубата с 0:1 от "Левски" - 2709.84 евро. Това включва три глоби по 511.29 евро (за възпламеняване на бомбички, хвърлени предмети и за закъснение от началото на второто полувреме на срещата), глоба от 1022.58 за обидни скандирания и 153.39 за нерегламентирано използване на факли и димки.

А дългите разбори на треньора на "Левски" Хулио Веласкес в съблекалнята на почивката донесоха нова глоба за лидера в класирането - 511.29 евро закъснение от началото на второто полувреме. Има и санкция от 766.94 за нецензурни скандирания на "сините" фенове.