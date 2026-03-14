Мечтите на ЦСКА за титлата секнаха в Разград

"Лудогорец" прекърши възродените мечти на ЦСКА да настигне конкурентите на върха и победи "червените" с 3:0 в Разград в голямото дерби на XXVI кръг. Мачът можеше да се развие и другояче, но гостите от София изпуснаха невероятно положение още във 2-ата минута, когато бразилецът Хендрик Бонман преодоля вратаря на "Лудогорец" Хендрик Бонман и пусна пас към Йоанис Питас, чийто удар обаче бе избит на голлинията от Йоел Андерсон.

След това обаче разградчани поеха инициативата и това се отрази на резултата. В 31-ата минута Квадво Дуа откри след чудесно извеждащо подаване от Ерик Маркус, а в 42-ата минута Петър Станич удвои след груба грешка на защитника на "червените" Теодор Иванов. Между двете попадения Питас улучи десния страничен стълб, но с това сериозните ситуации за ЦСКА се изчерпаха.

След почивката стана още по-неприятно за ЦСКА, след като в 71-ата минута "Лудогорец" поведе 3:0. Точен от дузпа бе Руан Секо, а нарушението бе извършено именно срещу него от Лумбард Делова.

След днешния успех "Лудогорец" запази второто място и вече е с 53 т., на 6 след лидера "Левски", който утре гостува срещу "Берое" в Стара Загора. ЦСКА е на четвърта позиция с 46 точки след шестата си шампионатна загуба за сезона.

ОТЗИВИ

Доволният треньор на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо заяви: "Това е много хубав ден за "Лудогорец". 3:0 за мъжкия ни тим и 3:0 за дамите ни, които победиха също днес. Така че страхотен ден за феновете ни. Имахме леки проблеми в първите 7-8 минути, когато не намирахме начина, по който да пресираме. Бяхме малко по-високо на терена, така че беше важно да преминем през тези ситуации. След това отбелязахме два гола. След почивката контролирахме мача, те нямаха много ситуации. Страхотна работа от Руан за дузпата. Малко повече ефективност и острота трябва да показваме. Особено през второто полувреме, когато можехме да осъществим преход. Чочев е страхотен пример за играч, който може да изгради култура на поведение, която да следват останалите. В защита върши страхотна работа. Изключително добър двубой за Чочев. В мач като днешния винаги има периоди, в които си по-добър или по-колеблив, но да спечелиш тези единоборства в правилните моменти е нещото, което трябва да продължим да правим."

Наставникът на ЦСКА Христо Янев бе на другия полюс на настроението: "Мачът можеше да започне по различен начин. Стартирахме добре, създадохме добри ситуации. До 30-ата минута владеехме инициативата. Трябва да си извадим уроци и поуки, и да не повтаряме грешките. Няма как да не си вкараш ситуациите срещу отбор като "Лудогорец". Съперникък се възползва от нашите слабости, а ние подходихме много наивно. Това е нещо, което трябва да променим. Предстоят ни много мачове с тях. Можем да се поздравим с успех, вярваме и работим само с тази цел. Когато се изправят два добри отбора, е нормално единият да се възползва от неточностите на другия. Днес беше "Лудогорец", поздравявам ги. Головите възможности ни дават оптимизъм за това, което предстои. Трябва ни повече увереност в себе си. Ако искаме да върви напред, трябва да сме достатъчно смели, за да признаем грешките си. Ще има загуби, ще има мачове, в които не задоволяваме стандартите ни. Трябва да се изправим и да вървим по пътя, който имаме. Трябва да разберем, че сме същият отбор, който постига добри резултати и победи през годината. Стъпка по стъпка да вървим напред."