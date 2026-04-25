Победа остави тима на Станимир Стоилов в битката за Европа

Това бе първи успех на "Гьозтепе" от 3 седмици насам

25 Апр. 2026
Играчите на "Гьозтепе" поздравяват Жуан (вторият от ляво на дясно) за гола му, с който отборът поведе срещу "Аланияспор".
Играчите на "Гьозтепе" поздравяват Жуан (вторият от ляво на дясно) за гола му, с който отборът поведе срещу "Аланияспор".

Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" спечели ценна победа в битката за място в евротурнирите. Тимът от Измир спечели с 2:0 като домакин срещу "Аланияспор" в мач от XXXI кръг на турската Суперлига.

Головете бяха отбелязани в началото. Бразилецът Жуан откри още в 1-ата минута, а бившият младежки национал на Албания Арда Куртулан удвои в 22-ата. Българският национал Филип Кръстев започна като титуляр за "Гьозтепе" и игра до 68-ата минута.

Това беше първа победа за отбора на Стоилов след 2:0 навън над "Генчлербирлиги" 4 април. След това последваха 3 поредни мача без успех - загуба и две равенства. Също така бе и едва втора шампионатна победа за "Гьозтепе" от 31 януари насам.

След днешния успех тимът е на шесто място с 51 точки, колкото има и петият - "Истанбул Башакшехир". Петата позиция е последната, която дава право за участие в Лигата на конференцията. Начело е "Галатасарай" със 71 т., пред "Фенербахче" (67), "Трабзонспор" (65) и "Бешикташ" (55), като и четирите отбора имат мач по-малко.

В следващия кръг "Гьозтепе" гостува срещу "Трабзонспор" на 2 май и този мач също ще е от голямо значение при разпределението на квотите за Европа.

Още новини по темата

Малшанс удължи на 6 мача лошата серия за "Гьозтепе" на Стоилов

14 Март 2026

Станимир Стоилов влезе в най-лошата си серия този сезон
28 Февр. 2026

Тимът на Стоилов изпусна победа в дебюта на наш национал
08 Февр. 2026

Български национал ще играе при Станимир Стоилов
05 Февр. 2026

Обрат доближи "Гьозтепе" на 3 точки от Топ 3 в Турция
31 Яну. 2026

Стоилов взе точка от "Фенербахче" в паметен за него мач
25 Яну. 2026

Станимир Стоилов постигна трета поредна победа в Турция
19 Яну. 2026

Станимир Стоилов е отхвърлил милионна оферта от "Спартак" (Москва)
11 Яну. 2026

"Гьозтепе" на Стоилов победи пряк конкурент за Европа
21 Дек. 2025

Обрат върна тима на Стоилов в зона "Европа"
30 Ноем. 2025

Тимът на Стоилов взе шестата си победа в Турция
08 Ноем. 2025

Тимът на Стоилов излезе четвърти в Турция
01 Ноем. 2025

Отборът на Станимир Стоилов излезе трети в Турция
05 Окт. 2025

Тимът на Стоилов разгроми "Бешикташ" в Турция
19 Септ. 2025

