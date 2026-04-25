Победа остави тима на Станимир Стоилов в битката за Европа

Фейсбук/Гьозтепе Играчите на "Гьозтепе" поздравяват Жуан (вторият от ляво на дясно) за гола му, с който отборът поведе срещу "Аланияспор".

Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" спечели ценна победа в битката за място в евротурнирите. Тимът от Измир спечели с 2:0 като домакин срещу "Аланияспор" в мач от XXXI кръг на турската Суперлига.

Головете бяха отбелязани в началото. Бразилецът Жуан откри още в 1-ата минута, а бившият младежки национал на Албания Арда Куртулан удвои в 22-ата. Българският национал Филип Кръстев започна като титуляр за "Гьозтепе" и игра до 68-ата минута.

Това беше първа победа за отбора на Стоилов след 2:0 навън над "Генчлербирлиги" 4 април. След това последваха 3 поредни мача без успех - загуба и две равенства. Също така бе и едва втора шампионатна победа за "Гьозтепе" от 31 януари насам.

След днешния успех тимът е на шесто място с 51 точки, колкото има и петият - "Истанбул Башакшехир". Петата позиция е последната, която дава право за участие в Лигата на конференцията. Начело е "Галатасарай" със 71 т., пред "Фенербахче" (67), "Трабзонспор" (65) и "Бешикташ" (55), като и четирите отбора имат мач по-малко.

В следващия кръг "Гьозтепе" гостува срещу "Трабзонспор" на 2 май и този мач също ще е от голямо значение при разпределението на квотите за Европа.