България стартира с два медала на Евро 2026 по щанги

Дебютантката Бояна Костадинова подобри личния си рекорд и спечели сребро и бронз

19 Апр. 2026
Бояна Костадинова прави успешния си опит на 77 кг в изхвърлянето
тв скрийншот
Бояна Костадинова прави успешния си опит на 77 кг в изхвърлянето

Българският национален отбор започна с два медала участието си на Евро 2026 по вдигане на тежести в Батуми (Груз). Спечели ги дебютантката на такова първенство при жените Бояна Костадинова в най-леката категория - до 48 кг.

18-годишната щангистка на "Марица" (Пд) с личен треньор Борислав Налбантов, отиде в Грузия като двукратна европейска вицешампионка - за кадетки и девойки. Още в първото упражнение тя подобри официалния си личен рекорд на международно състезание. Той бе 75 кг, а Костадинова успя да изхвърли 77 във втория опит, след което се пробва неуспешно на 79. Но и 77 кг ѝ стигнаха да спечели сребърен медал в упражнението, победена единствено от втората в Европа от 2023 г. Джулия Империо (Ит).

В изтласкването Бояна започна успешно с 92 кг, с три повече от личния си рекорд. Така направи и най-големия официален двубой в кариерата си - 169 кг. Досега тя  имаше 164 кг от световното за кадетки в Лима (Перу) миналата пролет, когато спечели бронзов медал, но в кат. 49 кг. 

В следващите два опита Костадинова не сполучи и на 95, и на 96 кг, като в крайна сметка остана 5-а в упражнението. Но със събраните 169 кг тя ознаменува дебюта си при жените с бронз в двубоя.

Титлата взе Джулия Империо със 176 кг (78 и 98), а вицешампионка стана Катерина Малашчук (Укр) със 172 (77 и 95). Също със 169 кг (77 и 92) четвърта е Езги Калъч (Тур), която постигна резултата си след българката и по правилник остава след нея в класирането.

Утре от 11:00 ч. наше време на подиума ще излязат 5-кратният еврошампион при 55-кирограмовите Ангел Русев и Дениз Данев - и двамата в новата най-лека категория при мъжете - до 60 кг. От 14:00 ч. пък Иван Димов ще вдига за трета европейска титла, като заявката му в кат. 65 кг е най-голяма от всички участници

Още новини по темата

Карлос Насар и Иван Димов са №1 за Евро 2026 по щанги
12 Апр. 2026

Пращаме пълен отбор по щанги за 4 медала на Евро 2026
01 Апр. 2026

Карлос Насар не отиде на протеста на щангистите
05 Март 2026

Националите по щанги остават на лагер след намеса на министъра
28 Февр. 2026

УС на щангите обвини Стефан Ботев в еднолично харчене
24 Февр. 2026

Националният отбор и клубове по щанги готвят протест пред ММС
23 Февр. 2026

Стефан Ботев се оттегли временно от федерацията по щанги
26 Яну. 2026

Карлос Насар е подписал договор, валиден само месец
08 Яну. 2026

Щангистът Божидар Андреев е дал положителна допинг проба
18 Дек. 2025

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите
17 Дек. 2025

Насар подписа публично договора си с федерацията
01 Дек. 2025

Съдът върна обвиненията срещу олимпийския шампион Иван Иванов

21 Ноем. 2025

В Момчилград вече има къща музей "Наим Сюлейманоглу"
18 Ноем. 2025

Щангите ликвидираха поста главен треньор на националите
11 Ноем. 2025

