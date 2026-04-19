България стартира с два медала на Евро 2026 по щанги

Българският национален отбор започна с два медала участието си на Евро 2026 по вдигане на тежести в Батуми (Груз). Спечели ги дебютантката на такова първенство при жените Бояна Костадинова в най-леката категория - до 48 кг.

18-годишната щангистка на "Марица" (Пд) с личен треньор Борислав Налбантов, отиде в Грузия като двукратна европейска вицешампионка - за кадетки и девойки. Още в първото упражнение тя подобри официалния си личен рекорд на международно състезание. Той бе 75 кг, а Костадинова успя да изхвърли 77 във втория опит, след което се пробва неуспешно на 79. Но и 77 кг ѝ стигнаха да спечели сребърен медал в упражнението, победена единствено от втората в Европа от 2023 г. Джулия Империо (Ит).

В изтласкването Бояна започна успешно с 92 кг, с три повече от личния си рекорд. Така направи и най-големия официален двубой в кариерата си - 169 кг. Досега тя имаше 164 кг от световното за кадетки в Лима (Перу) миналата пролет, когато спечели бронзов медал, но в кат. 49 кг.

В следващите два опита Костадинова не сполучи и на 95, и на 96 кг, като в крайна сметка остана 5-а в упражнението. Но със събраните 169 кг тя ознаменува дебюта си при жените с бронз в двубоя.

Титлата взе Джулия Империо със 176 кг (78 и 98), а вицешампионка стана Катерина Малашчук (Укр) със 172 (77 и 95). Също със 169 кг (77 и 92) четвърта е Езги Калъч (Тур), която постигна резултата си след българката и по правилник остава след нея в класирането.

Утре от 11:00 ч. наше време на подиума ще излязат 5-кратният еврошампион при 55-кирограмовите Ангел Русев и Дениз Данев - и двамата в новата най-лека категория при мъжете - до 60 кг. От 14:00 ч. пък Иван Димов ще вдига за трета европейска титла, като заявката му в кат. 65 кг е най-голяма от всички участници