Карлос Насар и Иван Димов са №1 за Евро 2026 по щанги

тв скрийншот В Кишинев миналата година Карлос Насар спечели третата си евротитла в кат. 96 кг, в Батуми ще я защитава в новата дивизия - до 94 кг.

Олимпийският и трикратен европейски и световен шампион Карлос Насар е лидер по заявка в стартовия лист на кат. 94 кг за европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми (19-26 април) и отново е най-големият фаворит за титлата. Това стана ясно след публикуването на окончателните стартови листове за шампионата по категории.

21-годишният лидер на националния отбор бе подал очакван двубой от 370 кг в предварителните листове. В последния ден за подаване на окончателните данни - 31 март, треньорът на мъжкия ни отбор Радослав Атанасов реши да увеличи заявката му до 390 кг, с оглед отличната подготовка на Насар. Така в стартовия лист за състезанието Карлос е №1, а най-близо до него, с по 380 кг, са Ара Аганян (Арм) - вицешампион на континента от 2023 г. в старата кат. 96 кг, и Ромен Имадушен (Фр) - бронзов в кат. 96 кг от Евро 2022.

На Евро 2026 ще имаме пълен отбор от осем щангисти, като повечето от останалите в състава също са сред фаворитите по заявки, оправдавайки думите на старши треньора Радослав Атанасов, че очакваме поне 4 медала в двубоя.

Шампионът в кат. 55 кг от последните 5 европейски първенства - Ангел Русев, е заявил 276 кг в новата най-лека дивизия - до 60 кг. Повече от него - по 280 кг, са записали вицешампионът от Евро 2025 в кат. 61 кг Георги Берделидзе (Груз) и бронзовият медалист от същото първенство Гарник Чолакян (Арм). С 279 е европейският №1 при юношите Бурак Айкун (Тур), а вторият ни представител в категорията - Дениз Данев, е със заявка от 275 кг.

В кат. 65 кг двукратният еврошампион (2022, 2025 г.) Иван Димов е №1 по окончателна заявка - двубой от 310 кг. С толкова са още турците Ферди Хардал (двукратен бронзов медалист в кат. 67 кг) и световният първенец от Фьорде 2025 Мохамед Фуркан Йозбек. Вторият ни представител в категорията - Здравко Пеловски, също ще вдига в гр. А, като е записал 287 кг.

При 71-килограмотите Диан Пампорджиев е подал двубой от 311 кг, което го поставя в долната половина на 10-имата участници, сред които с 340 кг изпъква Гор Сахаян (Арм) - еврошампион от София 2024 в кат. 67 кг и вицешампион от Кишинев 2025 в кат. 73 кг.

В кат. 110 кг ще имаме двама щангисти. Варненецът Христо Христов - еврошампион от Тирана 2022 и двукратен сребърен медалист, е записал 405 кг, което е втора по сила заявка. С по толкова е още руснакът Хас Балаев. А с по 410 кг са олимпийският вицешампион от Токио 2021 и многократен медалист от световни и европейски първенства Симон Мартиросян (Арм), сънародникът му Гарик Карапетян и кубинецът с румънски паспорт Мануел Родригес.

В категорията е и завърналият се след изтичането (на 30 март т.г.) на 3-годишното му допинг наказание австриец с бъларски паспорт Дейвид Фишеров. Еврошампионът в кат. 102 кг от Тирана 2022 е със стартова зяавка за двубой от 400 кг.

При жените, където ще България ще бъде представена с три щангистки, най-предна заявка има Бояна Костадинова. При най-леките (кат.48 кг) 18-годишната състезателка на "Марица" (Пд) е записала четвъртия по сила двубой от 175 кг, колкото имат още 4 от 11-те състезателки в гр.А. Със 180 кг №1 е туркинята Гамзе Алтън, двукратна медалистка от европейски първенства.

При 69-килограмовите Галя Шатова е със заявен двубой от 228 кг, предпоследен по величина сред 12-те участнички в гр.А. Най-големият сбор е 240 кг - на туркинята Нурай Гунгор.

Третата националка в Батуми - Мария Магдалена Кирева, ще вдига в по-слабата гр.В на кат. 77 кг, защото заявката ѝ е за едва 220 кг.