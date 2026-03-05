Карлос Насар не отиде на протеста на щангистите

Олимпийският шампион Карлос Насар така и не отиде на протеста на колегите си от националния отбор и на клубовете, недоволни от ситуацията във федерацията (БФВТ).

Преди няколко дни Насар подписа откритото писмо на треньорите и щангистите от националните тимове (мъже и жени) срещу все още изпълняващия функциите на президент на БФВТ Стефан Ботев. Днес обаче не се появи да протестира срещу Ботев пред Спортната палата, където бяха доста от колегите му в А отбора, дошли чак от Варна, където са на лагер, както и деца от клубове в страната, треньори и деятели.

Насар изпрати кратко видеообръщение: "За съжаление няма да успея да дойда на протеста, но искам да изразя подкрепата си към всички, които са там. Вдигането на тежести е спорт с голяма история у нас и всички състезатели и треньори заслужават условия и уважение. Също така вярвам, че нашата федерация може да постигне прозрачност и условия за работа към всички, които работят всеки ден в нашия спорт".

Вместо олимпийския шампион на протеста бе неговият мениджър Николай Жейнов, който говори пред присъстващите. "Събрали сме се, за да окажем подкрепа на това да съществува спортът вдигане на тежести. Българските щанги се оказаха в жестока хватка, от която трудно се излиза - каза той. - Парадоксално е, че малко хора могат да блокират работата на цяла федерация. А има хора, които искат да помагат и да развиват спорта. В момента всички сме единни, няма разногласия нито в Управителния съвет, нито сред състезателите".

Избраният за президент на БФВТ на 15 декември Асен Златев отново изтъкна, че продължава да не може да встъпи в длъжност, заради обжалвания, спиращи вписването му. И съобщи за пореден път, че Стефан Ботев все още не е предоставил финансов отчет за 2025 г., поради което лицензът на федерацията може да бъде отнет от ММС.

"Апелът ми към Стефан Ботев е да прояви разбиране към нашия спорт и да не пречи. Трябва в един момент той да отстъпи, тъй като федерацията се намира в доста тежко положение, а по всичко личи, че ще става и по-зле - изтъкна Златев, според когото дълговете на БФВТ са за около 1 млн. лв. - Веднага щом и последната жалба отпадне, ще започнем действия по овладяването на щетите. Ще бъде въведен нов начин на работа и до 2-3 месеца всичко трябва да бъде както трябва. Много е важно да бъдат вписани решенията от Общото събрание, което се проведе на 15 декември, защото те касаят финансирането, което фактически е причината за най-големите проблеми през последните 5-10 години. След това ще се обърне внимание на методиката, лагерите и възстановяването на състезателите. Надявам се, че бързо ще възвърнем доверието на спонсорите, които искаха да дават пари, но в последно време се отдръпнаха и чакат развитие на ситуацията".

Все пак националният отбор ще участва на Евро 2026 в Батуми (Груз) в средата на април, защото спортното министерство гарантира всички необходими плащания, както и подготовката в "Спортпалас" (Вн), независимо от неплатените задължения на БФВТ.