УС на щангите обвини Стефан Ботев в еднолично харчене

Искаме той да възстанови за своя сметка всички непризнати от ММС разходи, обявиха 5 от 7 членове

Днес, 16:10
Стефан Ботев
Стефан Ботев

Само ден след като стана ясно, че националният отбор по вдигане на тежести и клубове от страната организират протест срещу все още изпълняващия функциите президент на федерацията (БФВТ) Стефан Ботев, управителният съвет обвини Ботев в еднолично харчене на средствата. 

С отворено писмо петима от седмината членове на УС на БФВТ - избраният за президент на събранието от 15 декември 2025 г. Асен Златев, генералният секретар Марин Милашки, Николай Ценков, Мариета Христова и Йордан Михайлов предупредиха, че "федерацията се намира в сериозна управленска и финансова криза, която поставя под риск нормалното ѝ функциониране и бъдещето на българското вдигане на тежести".

Те потвърждават изнесената наскоро информация, че годишните финансов и съдържателен отчет не са приети от УС и не са внесени в срок в ММС. А това "създава реална предпоставка МММС да откаже финансиране на федерацията за 2026 г., което би довело до сериозни последици за подготовката на националните състезатели, участието в международни състезания и нормалната дейност на клубовете."

Петимата членове на управата, които са опозиция на Стефан Ботев още отпреди декемврийското общо събрание разкриват, как Ботев е декларирал "абсолютната си увереност, че ММС няма основание да не признае така извършените и документирани от него разходи".

"Следва ясно да заявим, че значителна част от тези разходи са извършени еднолично, без изрично решение на УС, което противоречи на принципа на колективно управление на бюджетни средства и поставя под съмнение тяхната законосъобразност - допълват обаче авторите на писмото. - Ние имаме волята и желанието да приемем годишния финансов и съдържателния отчет и да осигурим своевременното им внасяне, но единствено при условие, че г-н Ботев подпише нотариално заверена декларация, с която поема лична имуществена отговорност и се задължава да възстанови за своя сметка всички разходи, които евентуално бъдат отказани или непризнати от ММС".

Петимата членове на УС на БФВТ добавят, че позицията им не е заради лични мотиви, а заради клубове, треньори и състезатели.

"Не можем да допуснем цялата спортна общност да понесе последиците от еднолични управленски решения. Призоваваме за прозрачност, законосъобразност и поемане на ясна персонална отговорност", завършва писмото.

