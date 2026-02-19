Медия без
Швейцарка и испанец са първите шампиони в най-новия олимпийски спорт

В ски алпинизма Испания и Русия спечелиха дебютните си медали в Милано Кортина 2026

Днес, 15:23
Мариане Фатон (на преден план) изкова победата си във финалния спринт именно при тичането по стълбището нагоре, когато изпревари водачката дотогава - Емили Ароп
Швейцарка и испанец спечелиха историческите първи титли в най-новия олимпийски спорт - ски алпинизма. Мариан Фатон и Ориол Кардона Кол бяха най-бързи в спринтовите бягания, които се проведоха при силен снеговалеж и много лоша видимост по трасето, изградено в алпийския център Бормио.

При дамите Фатон финишира за 2:59.77 мин., като остави зад себе си французойката Емили Ароп (на 2.38 сек.) и испанката Ана Алонсо Родригес (на 10.45 сек.), която спечели първия медал за своята страна в Милано Кортина 2026.

Само 15 минути по-късно Испания вече имаше и първия си олимпийски шампион на игрите, защото Ориол Кардона Кол направи невероятен спринт по стълбите, набра аванс и грабна златния медал с време 2:34.03 мин.

Среброто завоюва руснакът Никита Филипов, който е един от 13-имата представители на Русия, които участват в Милано Кортина 2026 като неутрални. Филипов спечели първия медал за неутралните спортисти (в тях влизат и беларусите) с време 2:35.55, а трети завърши Тибо Анселме (Фр) - 2:36.34.

До края на олимпийската програма ще има още едни състезания в ски алпинизма - в събота ще бъдат определени медалистите в смесените щефети.  

 

Какво е ски алпинизъм

Ски алпинизмът (Ski Mountaineering или SkiMo) се състои от изкачване по баир със ски бягане класически стил, сваляне на ските и катерене бегом по стълбище, после отново се обуват ските и следва ново ски бягане нагоре. На върха ските се свалят, от долната им част се отлепват зацепващите ленти (предпазващи от приплъзване назад) и последната част е ски спускане до финала по трасе, наподобяващо тези за сноуборд - с широки завои и скокове.  

Всъщност дисциплина, подобна на сегашния ски алпинизъм е съществувала преди повече от век. Тя е носела името "военен патрул" и е била в програмата на първите зимни олимпийски игри в Шамони 1924 г. Участват 6 отбора, като титлата печелят швейцарците (Денис Ваухер-капитан, Алфред Ауфденблатен, Антоан Жулиен и Алфонс Жулиен), следвани от тимовете на Финландия и Франция.

Този спорт е бил и демонстративно събитие на игрите през 1928, 1936 и 1948 г., а през 2006-а МОК решава медалите от 1924 г. да бъдат официално признати. От "военния патрул" пръв се разклонява биатлонът, който влиза в олимпийската програма в Скуо Вали 1960 с класическите индивидуални 20 км за мъже. 

През 1992 г. е създаден международен комитет по ски алпинизъм (CISAC), който след 7 години се слива с международния съвет по ски алпинизъм (ISMC). През 2008 г. тази структура става международна федерация по ски алпинизъм (ISMF). През 2021 г. МОК официално добави ски алпинизма в олимпийската програма и днес той направи своя дебют в Бормио.

