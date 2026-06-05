Салимова остана на косъм от медал на Евро 2026

Нургюл Салимова се класира четвърта, а Надя Тончева завърши 11-а на европейското индивидуално първенство по шахмат за жени в Батуми (Грузия).

Преди последния XI кръг по швейцарската система Салимова беше в позиция да атакува медалите при победа над естонката Май Нарва. Въпреки че я постигна с черните фигури обаче, това се оказа недостатъчно за място на почетната стълбичка.

Нургюл събра 8,5 т. в крайното класиране и отстъпи само по допълнителни показатели на испанката Сабрина Вега, която взе среброто, и австрийката Олга Баделка, която се окичи с бронза със същия актив.

Шампионка с 9 т. стана 15-годишната украинска сензация Анастасия Хнатишин. В последния кръг тя направи реми с полякинята Клаудия Колон, което й гарантира първото място. Със стартов номер 76 и ЕЛО от едва 2251 точки тя е най-нископоставената шахматистка в историята, която става европейска шампионка при жените.

Тончева пък завърши със 7,5 т., след като в последния кръг направи реми с черните срещу Олга Зимина от Италия за 42 хода. С резултата си Надя раздели позициите от 7-а до 18-а, като допълнителните показатели я класираха 11-а.

С по 6,5 т. съответно 39-а и 46-а се класираха Белослава Кръстева и Гергана Пейчева. Габриела Антова завърши на 59-о място с 6 т., а Виктория Радева с 5,5 т. завърши 84-та. Също с 5,5 точки, но на 97-а позиция се класира Анджелика Ненова.

Така единствената българка, печелила медали от европейско първенство за жени, остава Антоанета Стефанова, която притежава пълна колекция - злато (2002), сребро (2007, 2011) и бронз (2004, 2016).