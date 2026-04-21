Нургюл Салимова е в дамския Топ 3 на Евро 2026

Международен майстор Нургюл Салимова е стъпила на дамския подиум на Евро 2026 заедно с другите две най-силно представили се жени на първенството в Катовице - Теодора Иняц (в средата) и Ставрула Цолакиду (вляво).

Нургюл Салимова зае трето място сред жените на европейското индивидуално първенство по шахмат в Катовице (Полша, 6-20 април). 22-годишната българка събра 6,5 т. в 11 кръга по швейцарската система, които ѝ отредиха поделена 113-а позиция в общото класиране на открития турнир.

Сред участвалите дами по-силно от състезателката от търговищкото с. Крепча се представиха само две шахматистки, и то единствено по допълнителни показатели. Също с актив от 6,5 т. европейската шампионка за жени от 2025 г. Теодора Иняц от Сърбия зае 93-то място, а гъркинята Ставрула Цолакиду раздели 108-а позиция.

"Европейско индивидуално първенство по шахмат - отметнато. Трета сред жените. Напред към следващата цел", написа Нургюл в профила си във "Фейсбук".

Първенец на Стария континент на Евро 2026 стана украинецът Роман Дехтяров с 9 т. Негови подгласници с по 8,5 т. са двама представители на Азербайджан - Ниджат Абасов (който е сред треньорите на Нургюл Салимова) заслужи сребърния медал, а Айдин Сулейманли взе бронзовия.

В първенството участваха и още четирима българи. Най-силно се представи гросмайстор Момчил Петков, който завърши на 34-то място със 7,5 т. Младият талант Никола Кънов се нареди 179-и с 6 т., Лъчезар Йорданов е 480-и с 2,5 т., а Белослава Кръстева е 482-ра със същия актив.

Общо в шампионата участваха 501 шахматисти.