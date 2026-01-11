Медия без
Стефанова финишира в десетката на Евро 2025 по рапид

Българската шахматистка беше лидер по средата на турнира в Монте Карло

Днес, 20:31
Антоанета Стефанова беше едноличен лидер след 4 кръга и делеше първо място след 5-ия, но в крайна сметка остана на 10-а позиция в крайното класиране на Евро 2025 по рапид,
FIDE
Гросмайстор Антоанета Стефанова се класира на 10-о място на европейското първенство по ускорен шахмат за жени в Монте Карло. Българката, която е световна шампионка в рапида от 2012 г., завърши 11-кръговия турнир с актив от 7,5 т.

След като в откриващия ден в събота събра 4,5 т. от възможни 5 и делеше първото място във временното класиране, днес представянето ѝ беше по-колебливо и тя завоюва само 3 т. в шест партии след 1 победа, 4 ремита и 1 поражение.

Шампионка с 9 т. стана грузинката Нино Бациашвили. В последния кръг в пряк двубой за титлата тя победи играещата за Швейцария рускиня Александра Костенюк и я свали от върха. Също с 9 т., Костенюк остана със среброто, а бронза заслужи Софио Гветадзе от Грузия с 8 т.

В предните два дни в Монако се проведе и Евро 2025 по блиц, в което Стефанова се нареди 11-а. Макар че се изиграха през 2026 г., и двата турнира в ускорения шах се водят в календара на континенталната федерация (ECU) за миналата година, поради което са и официално титулувани така.

