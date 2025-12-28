Стефанова финишира в Топ 20 на световното по бърз шах

Гросмайстор Антоанета Стефанова се класира на 20-о място на световното първенство по ускорен шахмат за жени в Доха, Катар. 46-годишната българка завърши 11-кръговия турнир на рапид с актив от 7 т. (5 победи, 4 ремита, 2 загуби), след като в днешния заключителен трети ден надиграя полякинята Михалина Руджинска, отстъпи пред индийката Шри Савита и завърши наравно с китайката Чън Инин.

Шампионка стана рускинята Александра Горячкина, която спечели титлата след финален плейоф с китайката Джу Дзинър, в който се наложи с 1,5:0,5 т.. Двете приключиха редовната фаза на турнира с равен актив от по 8,5 т., колкото имаше и индийката Хумпи Конеру, която по допълнителни показатели остана с бронзовото отличие. За Горячкина това е първа световна титла в бързия шахмат.

От останалите българки най-предно класиране постигна Нургюл Салимова, която с 6,5 т. зае 35-о място. Белослава Кръстева (4-1-6) и Надя Тончева (4-1-6) приключиха с по 4,5 т., като се наредиха съответно 104-та и 106-а сред общо 141 участнички.

Единственият български представител при мъжете - натурализираният у нас латвиец Аркадий Найдич, събра 5,5 т. (5-1-7) в 13 кръга и завърши на 190-о място от 247 състезатели.

Световен шампион за рекордния шести път и за трети път в последните четири години стана Магнус Карлсен. Норвежкият гений приключи с 10,5 т., като постигна 3,5 т. в решаващите четири кръга днес. Сребърният медал е за руснака Владислав Артемиев с 9,5 т., а със същия актив индиецът Арджун Еригаиси заслужи бронза.

В понеделник и вторник в Доха ще бъдат определени и световните шампиони в блица.