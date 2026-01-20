FIDE отряза спортния министър в оставка

ММС До един момент спортният министър Иван Пешев (вляво) се опитваше да бъде посредник за обединението в българския шахмат, а после се превърна в причина за ново разединение между ръководителите на БСФШ и БФШ 2022 - съответно Милен Василев (вдясно) и Васил Антонов (в средата).

Министърът на младежта и спорта в оставка Иван Пешев е изпратил покана и е получил остър отказ от президента на международната федерация по шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович за среща в София, научи "Сега". Предложената тема на разговор е била изясняване на възможните ходове за измъкване на древната игра от административното блато, в което тя тъне в България от десетилетие - ситуация, за която самият спортен министър допринесе през последната година.

Пешев е поканил Дворкович да се срещне с ръководството на прелицензираната у нас "Българска федерация по шахмат 2022" (БФШ 2022) с председател Васил Антонов, но руският шеф на световния шахмат е отклонил предложението по категоричен начин. Това личи от писмо, изпратено на 20 януари от FIDE до ММС, с копие от което медията ни разполага.

"С настоящото писмо считаме за необходимо да повторим още веднъж и по най-ясен възможен начин категоричната и окончателна позиция на FIDE по този въпрос - пише в адреса до Пешев, подписан лично от Дворкович. - През март 2023 г. FIDE, заедно с европейския шахматен съюз (ECU), официално покани всички шахматни федерации, действащи в България, да участват в процес на обединение, насочен към създаване на единна, легитимна национална федерация, основана на демократични, прозрачни и обединяващи принципи. Всички поканени федерации се съгласиха да участват в този процес, с единственото изключение на организацията, известна като БФШ 2022, която умишлено бойкотира процеса за период от приблизително шест месеца. В резултат на процеса на обединение и проведените през септември 2023 г. избори, демократично беше избрано ръководство за федерацията, призната от FIDE за легитимна, а именно "Българска спортна федерация по шахмат" (БСФШ). Тази организация е единствената федерация, представляваща България във FIDE и ECU, и остава официален член и институционален партньор на FIDE в Република България. Поради това FIDE недвусмислено заявява, че няма намерение да провежда срещи с представители на БФШ 2022 или с г-н Васил Антонов, предвид отказа им да участват в процеса на обединение, контролиран от FIDE и ECU."

Президентът на FIDE също така припомня на министъра в оставка, че българският шахмат е изправен пред международни санкции заради решението му да поднови лиценза на БФШ 2022 миналата есен. В началото на септември Върховният административен съд постанови окончателно, че въпросната спортна лицензия е издадена неправомерно през ноември 2022 г. от тогавашния служебен спортен министър Весела Лечева, поради което тя беше незабавно прекратена. Още в края на септември обаче Иван Пешев набързо издаде нов лиценз на БФШ 2022, без да обяви необходимата процедура по кандидатстване, в която се очакваше да участва и БСФШ.

"Отбелязваме със сериозна загриженост, че към днешна дата настоящата българска федерация член на FIDE все още не притежава национален спортен лиценз и следователно не е в състояние да действа пълноценно и ефективно на територията на България - посочва Дворкович. - Тази ситуация е несъвместима с международните принципи за управление на спорта и със задълженията на България като член на FIDE и на олимпийското движение. В този контекст Ви информираме, че ситуацията, свързана с управлението на българския шахмат, ще бъде поставена в дневния ред на следващото заседание на Съвета на FIDE, където ще бъдат разгледани и приети подходящи мерки и санкции, както вече беше съобщено в предишната ни кореспонденция. Такива мерки може да включват, например и без ограничение, забраната за участие на България в шахматната Олимпиада 2026 и други официални събития на FIDE, ако България не успее да гарантира, че национално лицензираната федерация е напълно разпозната от FIDE и получава лиценз в съответствие с международните стандарти."