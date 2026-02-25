Медия без
143 спортни клуба взимат 770 000 евро за работа с деца

ММС задвижи две от програмите за спортуване на подрастващи

Днес, 06:00
Софийският клуб по шотокан карате-до "Ипон" ще вземе най-голяма обща сума по двете програми на ММС за работа с деца.
143 клуба, развиващи общо 37 вида спорт, са одобрени от министерството на младежта и спорта (ММС) за бенефициенти на отпуснатите 770 440 евро по две от програмите за подпомагане на спортуването на децата през 2026 г. За "Спорт за децата в свободното време" са отделени 584 600 евро, а за "Децата и спортният клуб" - 185 840 евро.

Прави впечатление, че парите са намалени спрямо миналата година, когато по двете програми ММС даде 1.520 млн. лв. (обърнати в лева, сегашните суми се равняват на 1.507 млн. лв.). По-малко са и бенефициентите: За "Спорт за децата в свободното време" са се "класирали" 122 клуба по 33 вида спорт (при 144 от 26 спорта през 2025-а), а за "Децата и спортният клуб" - 36 клуба по 20 вида спорт (при 41/22 през миналата година).

В първата програма, която дава възможност на близо 4900 деца в 51 населени места да тренират безплатно различни спортове, ще се включат общо 216 квалифицирани треньори от избраните 122 клуба. Средната субсидия е €4792, като сумите варират между 2900 (клуб по борба "Надежда", Оряхово и клуб по ориентиране "Сини камъни", Сливен) и 9300 евро (ЦСКА - плуване). Сред "отличниците" по финансиране, с по над 8000 евро, са също хокейните ЦСКА (9100), НСА (8300) и "Ирбис" (8200), кънки клуб "Елит" (София, 8500) и плувният "Добруджа" (8300).

По-малката програма - "Децата и спортният клуб", ще се реализира в 20 населени места и по план 7336 деца ще се включат в различни спортни прояви и състезания. Средната отпусната сума е по-висока - € 5162. Най-малко получава гребният "Армеец" - €2030, а най-много - €7400, софийският "Макс спорт" (шотокан карате-до).

От друга страна обаче "Армеец" е един от 15-те клуба, които са се ориентирали чудесно в административната документация и са успели да получат одобрение за финансиране и по двете програми. Така че той ще получи обща субсидия от €5430.

Останалите 14 с двойна субсидия са: "Бизоните" (Блгр, бейзбол - общо €7830); яхт клуб "Черноморец" (Бс, ветроходство - €7630); "Тетевен волей" (волейбол - €9970); "Спарта" (Монтана, бокс - €6750); "Кракра" (Пк, джудо - €12 820); "Бешков" (Д.Дъбник, танци - €7910); "Атлетик" (Пд, борба - €9660); "Атлет" (Първомай, бадминтон - €10 190); "Раковски" (Раковски, борба - €9500); "Сини камъни" (Сливен, ориентиране - €5850); "Балкан" (Ботгр, бокс - €7700); ВИАС (Сф, бадминтон - €11 500); "Цанев" (Сф, карате - €11 170); "Ипон" (Сф, шотокан карате-до - €13 090).

Именно "Ипон" е и клубът, който е одобрен за най-голяма обща субсидия сред всички 143. "Кракра" и ВИАС допълват Топ 3 в това подреждане, а над 10 000 евро получават още само бадминтонските ВИАС и "Атлет".

Класацията за най-много одобрени клубове от един спорт се води от волейбола и борбата с по 12.

Следват: джудо (11), тенис (10), лека атлетика (9), баскетбол (8), кану-каяк (7), плуване и бокс (по 6), хокей на лед (5), бадминтон, самбо, карате, шотокан карате-до и ориентиране (по 4), гребане, фигурно пързаляне и бейзбол (по 3), футбол, колоездене, биатлон, тенис на маса, спортни танци, художествена гимнастика, таекуондо (по 2); акробатика, вдигане на тежести, спортна гимнастика, авиомоделизъм, айкидо, кикбокс, хокей на трева, скокове на батут, хандбал, ски, фехтовка и ветроходство (по 1).

