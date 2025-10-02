Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Държавата бързо поднови лиценза на шахматната федерация

БСФШ се усъмни в законосъобразността на решението на спортния министър в полза на БФШ 2022

Днес, 13:58
През април спортният министър Иван Пешев (вляво) се превърна в своеобразен гарант на сътрудничеството между председателите на двете конкуриращи се шахматни федерации - Васил Антонов (в средата) и Милен Василев (вдясно).
ММС
През април спортният министър Иван Пешев (вляво) се превърна в своеобразен гарант на сътрудничеството между председателите на двете конкуриращи се шахматни федерации - Васил Антонов (в средата) и Милен Василев (вдясно).

По-малко от месец след като съдът отмени заповедта за издаване на лиценз на "Българска федерация по шахмат 2022" (БФШ 2022), министерството на младежта и спорта поднови правото на организацията да администрира шахмата в България. Това решение предизвика моментална реакция от другата основна шахматна федерация, претендираща да управлява древната игра у нас - "Българска спортна федерация по шахмат" (БСФШ), която дори постави под съмнение законосъобразността на действията на спортния министър Иван Пешев.

На 5 септември Върховният административен съд (ВАС) постанови окончателно, че ММС неправомерно е издало лиценз за спорта шахмат на БФШ 2022 през ноември 2022 г. по време на управлението на служебния спортен министър Весела Лечева. Очакваше се настоящият министър Пешев да открие нова процедура за лицензиране на шахматна федерация. Изненадващо обаче вчера председателят на БФШ 2022 Васил Антонов написа във "Фейсбук":

"Българска федерация по шахмат 2022 е с подновен лиценз от Министерството на младежта и спорта. Екипът ни продължава работа по провеждането на Държавния спортен календар за 2025 г. Всички планирани до края на годината турнири ще бъдат организирани. Работата по подписания меморандум продължава. Благодаря на всички членове на БФШ 2022 за подкрепата! Пожелавам на клубовете, състезателите и треньорите спокойна и пълноценна работа. България има нужда от успехи във всеки спорт, защото те обединяват и ни карат да се гордеем!"

Няколко часа по-късно от БСФШ изразиха публично недоумение от решението на ММС и поискаха "спешна среща" с министъра.

"БСФШ напомня, че в предходни сходни случаи, когато Върховният административен съд е отменял лиценз, а вече е съществувала нова спортна федерация по същия вид спорт, приета за член на международните спортни организации, Министерството винаги е откривало нова процедура по лицензиране. Целта е била именно да се гарантират международната дейност и спортните права на България (...) В този смисъл подновяването на лиценза на БФШ 2022 поражда съмнения за несъобразяване с действащата нормативна уредба и поставя под въпрос защитата на интересите на българските шахматисти. БСФШ ще поиска спешна среща с министъра на младежта и спорта за изясняване на мотивите, довели до решението за подновяване на лиценза на БФШ 2022, както и предоставяне на пълния текст на заповедта", се казва в позицията на БСФШ.

"Сега" отправи запитване към пресслужбата на ММС на какво основание е подновен лицензът на БФШ 2022. От там отговориха пред медията ни единствено, че е имало съдебно изискване за преразглеждане на документи по издаването на предишния лиценз, "документите са преразгледани и лицензът е подновен".

Справка в регистъра на спортното министерство показва, че новият лиценз на БФШ 2022 е с дата 30 септември 2025 г. Текстът на самата заповед за издаването му не е достъпен публично.

През април тази година БФШ 2022 и БСФШ подписаха меморандум за сътрудничество. Подписите си под него сложиха председателите на двете федерации - съответно Васил Антонов и Милен Василев, а споразумението беше одобрено лично от министър Иван Пешев. Тогава страните декларираха, че целта е "да се създаде устойчиво и продуктивно сътрудничество между двете шахматни федерации в полза на всички шахматни клубове, състезатели и деятели в страната".

След два дни в грузинския град Батуми започва европейското отборно първенство по шахмат (4-15 октомври). България ще бъде представена и при мъжете, и при жените, като при дамите страната ни ще защитава титлата си от шампионата в Будва през 2023 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

шахмат, БФШ 2022, БСФШ, ММС, Иван Пешев

Още новини по темата

Шахматното обединение пак увисна на косъм
11 Септ. 2025

Съдът отне лиценза на шахматната федерация
05 Септ. 2025

България ще плати минимум €12,5 млн. за "Джиро д`Италия"
02 Септ. 2025

Държавата даде още 9,4 млн. лв. на спорта
16 Авг. 2025

ММС се похвали с програми, закъснели с цяла година
15 Авг. 2025

Няма да има наша шахматистка на 1/8-финалите за Световната купа
13 Юли 2025

Стефанова загуби първата 1/16-финална партия за Световната купа
12 Юли 2025

Стефанова си уреди среща с водачката в схемата в Батуми
11 Юли 2025

Само една българка остана в турнира за Световната купа по шахмат
10 Юли 2025

Българките изпуснаха печеливши позиции за начало на II кръг
09 Юли 2025

Надя Тончева загуби тайбрека и отпадна от Световната купа
08 Юли 2025

Стефанова и Салимова вече са във II кръг за Световната купа
07 Юли 2025

Световната купа по шахмат започна с две български победи
06 Юли 2025

Спортът се сдоби с трети зам.-министър с 2 г. закъснение
04 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Обезоръженият Радев чака избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар