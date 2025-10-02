Държавата бързо поднови лиценза на шахматната федерация

ММС През април спортният министър Иван Пешев (вляво) се превърна в своеобразен гарант на сътрудничеството между председателите на двете конкуриращи се шахматни федерации - Васил Антонов (в средата) и Милен Василев (вдясно).

По-малко от месец след като съдът отмени заповедта за издаване на лиценз на "Българска федерация по шахмат 2022" (БФШ 2022), министерството на младежта и спорта поднови правото на организацията да администрира шахмата в България. Това решение предизвика моментална реакция от другата основна шахматна федерация, претендираща да управлява древната игра у нас - "Българска спортна федерация по шахмат" (БСФШ), която дори постави под съмнение законосъобразността на действията на спортния министър Иван Пешев.

На 5 септември Върховният административен съд (ВАС) постанови окончателно, че ММС неправомерно е издало лиценз за спорта шахмат на БФШ 2022 през ноември 2022 г. по време на управлението на служебния спортен министър Весела Лечева. Очакваше се настоящият министър Пешев да открие нова процедура за лицензиране на шахматна федерация. Изненадващо обаче вчера председателят на БФШ 2022 Васил Антонов написа във "Фейсбук":

"Българска федерация по шахмат 2022 е с подновен лиценз от Министерството на младежта и спорта. Екипът ни продължава работа по провеждането на Държавния спортен календар за 2025 г. Всички планирани до края на годината турнири ще бъдат организирани. Работата по подписания меморандум продължава. Благодаря на всички членове на БФШ 2022 за подкрепата! Пожелавам на клубовете, състезателите и треньорите спокойна и пълноценна работа. България има нужда от успехи във всеки спорт, защото те обединяват и ни карат да се гордеем!"

Няколко часа по-късно от БСФШ изразиха публично недоумение от решението на ММС и поискаха "спешна среща" с министъра.

"БСФШ напомня, че в предходни сходни случаи, когато Върховният административен съд е отменял лиценз, а вече е съществувала нова спортна федерация по същия вид спорт, приета за член на международните спортни организации, Министерството винаги е откривало нова процедура по лицензиране. Целта е била именно да се гарантират международната дейност и спортните права на България (...) В този смисъл подновяването на лиценза на БФШ 2022 поражда съмнения за несъобразяване с действащата нормативна уредба и поставя под въпрос защитата на интересите на българските шахматисти. БСФШ ще поиска спешна среща с министъра на младежта и спорта за изясняване на мотивите, довели до решението за подновяване на лиценза на БФШ 2022, както и предоставяне на пълния текст на заповедта", се казва в позицията на БСФШ.

"Сега" отправи запитване към пресслужбата на ММС на какво основание е подновен лицензът на БФШ 2022. От там отговориха пред медията ни единствено, че е имало съдебно изискване за преразглеждане на документи по издаването на предишния лиценз, "документите са преразгледани и лицензът е подновен".

Справка в регистъра на спортното министерство показва, че новият лиценз на БФШ 2022 е с дата 30 септември 2025 г. Текстът на самата заповед за издаването му не е достъпен публично.

През април тази година БФШ 2022 и БСФШ подписаха меморандум за сътрудничество. Подписите си под него сложиха председателите на двете федерации - съответно Васил Антонов и Милен Василев, а споразумението беше одобрено лично от министър Иван Пешев. Тогава страните декларираха, че целта е "да се създаде устойчиво и продуктивно сътрудничество между двете шахматни федерации в полза на всички шахматни клубове, състезатели и деятели в страната".

След два дни в грузинския град Батуми започва европейското отборно първенство по шахмат (4-15 октомври). България ще бъде представена и при мъжете, и при жените, като при дамите страната ни ще защитава титлата си от шампионата в Будва през 2023 г.