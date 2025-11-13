Ивет Лалова отхвърли поканата за УС на атлетиката

Европейската шампионка от Хелзинки 2012 Ивет Лалова излезе с обръщение към атлетическата общност, в което отказва да бъде "назначена" допълнително в УС на федерацията (БФЛА).

Такова намерение тип "след дъжд качулка" изрази публично избраният за президент на БФЛА Георги Павлов. На общото събрание Лалова бе номинирана за член на управата от опозиционните клубове, но при гласуването събра едва 55 гласа от присъстващите над 120 делегати.

С най-малка подкрепа в УС влезе Даниел Дуков - 57 гласа, а другите са Георги Павлов (100), д-р Валентин Димитров (98), Григор Гутев (85), Илия Николов (72) и Борислав Трифонов (69). А веднага след обявяване на резултата от вота за нея Лалова напусна залата.

Днес участничката на 5 олимпийски игри за първи път коментира ситуацията - на профила си във "Фейсбук". В изявлението си тя намеква и за подчинителната връзка на Георги Павлов с неговия "ментор" Добромир Карамаринов - бивш шеф на БФЛА, а в момента президент на европейската атлетическа федерация.

Лалова окачествява случилото се на събранието като "неприятна изненада", тъй като кандидатурата и е била "отхвърлена в една игра на противопоставяния между лагери, към които нямам никакво отношение".

"Мога с пълно спокойствие да заявя, че случилото се на събранието по никакъв начин не отразява топлината, уважението и обичта, които винаги получавам от хората в основата на лекоатлетическото движение в България — още повече в този момент. Това ме окуражава и ми дава сили да продължа битката, за да може гласът на атлетите да заеме своето заслужено място в управленските органи на федерацията.

Съжалявам, но не мога да приема поканата на новоизбрания президент Георги Павлов да стана част от Управителния съвет след евентуална бъдеща промяна в устава.

Мнозинството от представителите на клубовете, поддавайки се на вредни противопоставяния, ясно изразиха своята воля, като ми отказаха правото да бъда пряко избрана в съвета. В светлината на това решение не бих могла да приема като „жест на добра воля“ едно последващо включване по инициатива на човек, който чрез своя „ментор“ е допринесъл за оформянето на тази воля. Това би било единствено опит за неумела поправка на акт, който – независимо от моето име – не прави чест на българската лека атлетика. Истинското доверие, уважаеми господин Президент, не се назначава. То се гласува.

Навсякъде по света, където леката атлетика ме е отвеждала, съм виждала, че успешните федерации отдавна включват в управлението си хората, които са издигнали името на страната си на международната сцена. Те ценят техния опит като мост между миналото и бъдещето — като гаранция за морал, прозрачност и визия.

Благодаря все пак за поканата — още повече защото присъствието на жени в управленските структури на федерацията е било изключение в отделни периоди и липсва напълно в последните 20 години. Това само подчертава колко наложителна е промяната и колко важно е равенството между половете да бъде реалност, а не само принцип на хартия — така, както го изискват и утвърждават Световната атлетика (World Athletics).

За мен случилото се не е поражение, а потвърждение, че пътят към по-силна, по-модерна и наистина ориентирана към нуждите на атлетите федерация минава през ново поколение лидери и чрез истинския глас на състезателите.

Пожелавам на всички избрани успешна и ползотворна работа през следващите пет години. Аз ще продължа да подкрепям и защитавам атлетите навсякъде, където мога — не от заседателна зала, а от сърце."