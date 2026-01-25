Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Американец счупи един от най-старите рекорди в атлетиката

Джош Хоуи вече е най-бързият бегач на 800 м в зала

Днес, 16:38
След световната титла в Нандзин (Кит) миналата зима Джош Хоуи (на преден план) вече е и световен рекордьор на 800 м
ЕПА/БГНЕС
След световната титла в Нандзин (Кит) миналата зима Джош Хоуи (на преден план) вече е и световен рекордьор на 800 м

Джош Хоуи обяви преди няколко седмици, че ще опита да подобри световния рекорд на 800 м в зала. И го направи.

На турнира New Balance Indoor Grand Prix в Бостън – първото състезание на Световния лек атлетически тур за зимния сезон, 26-годишният американец пробяга дистанцията за 1:42.50 мин. и прати в историята задържалото се 28 години постижение на Уилсон Кипкетер.

Роденият в Кения и представящ Дания Кипкетер направи своето бягане за 1:42.67 на световното в зала в Париж на 9 март 1997 г. и това бе един от най-дълго задържалите се рекорди в мъжката атлетика. "По-стари" бяха общо само 13 постижения, като най-отдавна датира това на 50 м с препятствия (6.25 сек.) на Марк Маккой (Кан) от 5 март 1986 г.

Седем седмици, след като подобри рекорда на неофициалната дистанция от 600 м в зала (също в Бостън), световният шампион на закрито от Нандзин 2025 Хоуи стартира със статута на втория най-бърз бегач на 800 м на закрито за всички времена заради своя рекорд на Северна Америка от 1:43.24, фиксиран на първенството на САЩ в Ню Йорк миналата година.  Сега той използва за "заек", задаващ темпото, своя брат Джаксън, който дръпна много бързо и обиколка и половина преди финала напусна пистата, за да отстъпи място на Джош. И той успя да осъществи мисията си.

Josh Hoey breaks the 800m world record with 1:42.50 ‼️ | World Indoor Tour 26
Subscribe to our channel - https://www.youtube.com/worldathletics⭐️ Watch exclusive videos on Inside Track - https://worldathletics.org/videos ⭐️⭐️ Follow us...
YouTube

„Поработихме много върху темпото - каза след финала Джош. - Просто продължавахме да се подобряваме постоянно, седмица след седмица, блок по блок, и успяхме да постигнем резултат. Но това е далеч от края нашия път. Всъщност сме някак близо до началото, така че съм развълнуван.“

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

лека атлетика, Джош Хоуи

Още новини по темата

Ивет Лалова отхвърли поканата за УС на атлетиката
13 Ноем. 2025

Атлетиката не хареса Ивет Лалова за член на УС на федерацията
08 Ноем. 2025

Еврошампионът Саръбоюков е 5-и в света
17 Септ. 2025

България остана с един финалист на световното по лека атлетика
16 Септ. 2025

Мондо Дуплантис отново се изстреля над световния рекорд
15 Септ. 2025

Тихомир Иванов също отпадна от световното първенство само с един успешен скок
14 Септ. 2025

Пламена Миткова приключи световното първенство само с един успешен опит
13 Септ. 2025

48 клуба искат ново Общо събрание в атлетиката
02 Септ. 2025

Ноа Лайлс стана първият спринтьор с 6 Диамантени трофея
29 Авг. 2025

Опозицията събра подписи за ново изборно събрание на атлетиката
26 Авг. 2025

Допинг нарушение провали трикратен световен шампион в спринта
13 Авг. 2025

Шампиони призоваха прокуратурата да поеме скандалите в атлетиката
04 Авг. 2025

Д. Карамаринов свали със скандално събрание шефа на българската атлетика
01 Авг. 2025

Всички атлетки по света бяха задължени да минат тест за трансджендъри
31 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?