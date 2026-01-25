Американец счупи един от най-старите рекорди в атлетиката

ЕПА/БГНЕС След световната титла в Нандзин (Кит) миналата зима Джош Хоуи (на преден план) вече е и световен рекордьор на 800 м

Джош Хоуи обяви преди няколко седмици, че ще опита да подобри световния рекорд на 800 м в зала. И го направи.

На турнира New Balance Indoor Grand Prix в Бостън – първото състезание на Световния лек атлетически тур за зимния сезон, 26-годишният американец пробяга дистанцията за 1:42.50 мин. и прати в историята задържалото се 28 години постижение на Уилсон Кипкетер.

Роденият в Кения и представящ Дания Кипкетер направи своето бягане за 1:42.67 на световното в зала в Париж на 9 март 1997 г. и това бе един от най-дълго задържалите се рекорди в мъжката атлетика. "По-стари" бяха общо само 13 постижения, като най-отдавна датира това на 50 м с препятствия (6.25 сек.) на Марк Маккой (Кан) от 5 март 1986 г.

Седем седмици, след като подобри рекорда на неофициалната дистанция от 600 м в зала (също в Бостън), световният шампион на закрито от Нандзин 2025 Хоуи стартира със статута на втория най-бърз бегач на 800 м на закрито за всички времена заради своя рекорд на Северна Америка от 1:43.24, фиксиран на първенството на САЩ в Ню Йорк миналата година. Сега той използва за "заек", задаващ темпото, своя брат Джаксън, който дръпна много бързо и обиколка и половина преди финала напусна пистата, за да отстъпи място на Джош. И той успя да осъществи мисията си.

„Поработихме много върху темпото - каза след финала Джош. - Просто продължавахме да се подобряваме постоянно, седмица след седмица, блок по блок, и успяхме да постигнем резултат. Но това е далеч от края нашия път. Всъщност сме някак близо до началото, така че съм развълнуван.“