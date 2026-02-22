Атлетите ни са втори по медали на балканиадата

България зае второ място в крайното класиране по медали на балканското първенство по лека атлетика в зала в Белград 2026. Божидар Саръбоюков (скок на дължина), Тихомир Иванов (скок на височина) и Христо Илиев (60 м) спечелиха титлите в своите дисциплини, а Андреа Савова (400 м) и Девора Аврамова (3000 м) взеха сребърни отличия.

Със своите общо пет медала (3-2-0) страната ни отстъпи в таблицата само на Турция (4-4-6). България се представи в сръбската столица с общо 32-ма състезатели.

Атлет №1 у нас за 2025 г. Саръбоюков стана първи в скока на дължина с 8,42 м, които записа в последния си шести опит. Така европейският шампион на закрито от Апелдорн 2025 и нов национален рекордьор на България (с 8,45 м от 11 февруари в Белград) защити златното си отличие от балканиадата през миналата година.

Сега Божидар победи носителя на всички възможни титли в скока на дължина Милтиадис Тентоглу (Гърция), който остана втори с 8.14 м. Трети е също грък - Николаос Стаматониколос, със 7,76 м.

В скока на височина Иванов триумфира с два успешни от общо три опита, след като постигна личен рекорд за сезона от 219 см. Гъркът Антониос Мерлос опита 223, за да го победи, но не успя и се задоволи със среброто. Украинецът Кирило Луценко се пробва на 221, но също не успя и взе бронза.

Илиев пък заслужи балканската титла в спринта на 60 м с ново лично постижение от 6,53 сек., което е и нов национален рекорд в зала (Христо подобри 48-годишното върхово за страната ни постижение от 6,58 сек. на Петър Петров миналата сряда, бягайки за 6,54). Това е също и нов европейски рекорд за младежи под 23 г. Втори остана словенецът Аней Чурин Прапотник с 6,57, а третото място зае Ертан Юзкан (Турция) с 6,61.

В спринта на 400 м при жените Савова взе сребърен медал с време 54,40 сек. Българката бе изпреварена единствено от туркинята Еда Нур Тулум, която заслужи титлата с 54,17 сек.

В бягането на 3000 м Аврамова пък пресече втора финала с 9:31,74 мин., а златото взе също представителка на Турция - Сюмейе Ерол, с 9:30,10.