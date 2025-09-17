Еврошампионът Саръбоюков е 5-и в света

ЕПА/БГНЕС След като в края на март стана световен шампион в зала на първенството в Нандзин (Кит), Матиа Фурлани вече е №1 и на открито

Божидар Саръбоюков се класира на пето място в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика и това е най-доброто класиране на българин от цели 26 години.

21-годишният европейски шампион в зала от Апелдоорн (Нид) тази пролет постигна 8.19 м във втория си опит, само на 3 см от личния си рекорд и с 8 см повече, отколкото преодоля в квалификацията преди два дни.

Титлата спечели 20-годишният италианец Матиа Фурлани с личен рекорд от 8.39 м. Бронзовият олимпийски медалист от Париж 2023 победи световния шампион от Доха 2019 и бронзов от Будапеща 2023 Таджей Гейл (Ям), постигнал 8.34 в при първия си скок. Трети се класира китаецът Шъ Юхао с 8.33, а пред Божидар е още и победителят в Диамантената лига Зимон Ехамер (Швейц) с 8.30.

Голямата сензация в състезанието бе отпадането още след първите три опита на двукратния олимпийски шампион Милтиадис Тендоглу (Гър), който постигна само 7.83 м и завърши на 11-о място.

Саръбоюков бе единственият финалист от четиримата ни национали в Токио и постигна най-добро класиране на български атлет на световно първенство при мъжете от Ростислав Димитров, който в Севиля през 1999 спечели сребърен медал на троен скок с личен рекорд от 17.49 м.

А иначе за последно по-напред се класира Габриела Петрова - в тройния скок на световното в Пекин 2015. В Токио обаче Петрова не успя да премине квалификациите, също както Пламена Миткова в скока на дължина и Тихомир Иванов в скока на височина.

Призьорите от 5-ия ден в Токио:

скок на дължина (мъже): 1. Матиа Фурлани (Ит) - 8.39 м, 2. Таджей Гейл (Ям) - 8.34, 3. Шъ Юхао (Кит) - 8.33... 5. БОЖИДАР САРЪБОЮКОВ - 8.19;

овчарски скок (жени): 1. Кейти Муун (САЩ) - 4.90 м, 2. Санди Морис (САЩ) - 4.85, 3. Тина Шутей (Слвн) - 4.80;

3000 м с преп. (жени): 1. Фейт Черотич (Кен) - 8:51.59 мин., 2. Уинфред Яви (Брун) - 8:56.46, 3. Сембо Алмайев (Ет) - 8:58.86;

1500 м (мъже): 1. Исаак Надер (Пор) - 3:34.10 мин., 2. Джейк Уигман (Вбр) - 3:34.12, 3. Рейнолд Чериот (Кен) - 3:34.25.