Опозицията събра подписи за ново изборно събрание на атлетиката

Нова тв Трите главни действащи лица на скандалното събрание от 1 август (от ляво на дясно): Добромир Карамаринов, Иван Колев и Георги Павлов

По-малко от месец след скандалното общо събрание на българската федерация по лека атлетика (БФЛА) опозицията събра подписи за ново и то трябва да бъде насрочено в едномесечен срок.

Сваленият на въпросния форум доскорошен председател на БФЛА Иван Колев обяви на профила си във "Фейсбук", че днес е било внесено искането от страна на 1/3 от клубовете, колкото е изискуемият минимум по устав. Подписалите искането настояват извънредното събрание да бъде на 08 ноември от 14.30 часа в в театрална зала "Свети Георги" в София.

Дневният ред трябва да бъде:

1. Избор на председател, протоколист и преброители на събранието, избор на изборна комисия и преброители на бюлетините;

2. Освобождаване на членовете на Управителния съвет;

3. Избор на нови членове Управителен съвет на БФЛА за нов петгодишен мандат, като за избор на членове на УС да се проведе ТАЙНО ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ИНТЕГРАЛНА БЮЛЕТИНА, като за избрани се считат първите по брой получени гласове 7 кандидата, получили 50%+1 гласа. При необходимост за попълване на състава се провежда втори и следващ тур.

"Искрено се надявам този път да съумеем да проведем справедливо и честно общо събрание, уважавайки и зачитайки всички права на клубовете по лека атлетика! При такова положение заявявам, че ще бъда първият, който ще поздрави и пожелае успех на новоизбраните членове!", пише още Иван Колев.

На скандално събрание, проведено на 1 август, и водено от президента на европейската федерация Добромир Карамаринов, Колев бе отстранен от поста и бе избран нов УС, който посочи за нов шеф на БФЛА близкия до Карамаринов досегашен първи вицепрезидент Георги Павлов. Форумът премина при високо напрежение, крясъци, блъскания, отнемане на микрофони или спиране на звука, недопускане в залата на журналисти, гласувания само на някои от предложенията и още куп нередности.

Срещу решенията му има обжалвания и вписването на новото ръководство в Търговския регистър е спряно. Същевременно някои от най-големите имена в българската атлетика призоваха прокуратурата да се намеси, а ММС да направи пълна проверка на начина на провеждане на събранието.

Ето и кратка хронология:

