Ноа Лайлс стана първият спринтьор с 6 Диамантени трофея

Във финалите на най-престижната атлетическа верига бяха подобрени 4 рекорда

Днес, 09:25
Крайните победители във всички 26 "диамантени" дисциплини позират с трофеите си след края на Weltklasse в Цюрих.
Ноа Лайлс спечели за рекорден шести път Диамантената лига по лека атлетика, а Карстен Вархолм, Фемке Бол, Кордел Тинч и Салва Еид Насер подобриха рекордите на състезанието по време на финалите в Цюрих. На турнира Weltklasse бяха разиграни общо 26 титли и финалният награден фонд от $2.24 млн.

Американецът си осигури шести диамант в спринта. В повторение на олимпийския финал на 200 м Лайлс, който е шампион на 100 от Париж 2024, успя да изпревари с едва 2 стотни победителя от Париж Лециле Тебого (Ботсвана), като спря хронометрите на 19.74 сек.

Така Лайлс постави рекорд за спринтьор. От 2017 г. насам той има пет диаманта на 200 м и един на 100 м (през 2019) и така е най-успешният бегач в историята на Диамантената лига, само на една титла по-малко от общия рекорд, принадлежащ само на представители в скоковете. С повече (по 7) крайни успеха са тройният скачач Крисчън Тейлър (САЩ) и овчарският - Рено Лавиени (Фр), а с по 6 са също Сандра Перкович (Хър, диск) и Катрин Ибаргуен (Кол, троен и скок на дължина).

"Шест... това е голямо число. Чух, че това е най-големият брой в пистовата атлетика - каза Лайлс. - Още един рекорд в списъка – доста е хубаво да го имам. Планът ми сега е да отида в Амстердам, където съм базиран в Европа, а оттам да замина за световното в Япония. Тръгвам с много енергия - ще използвам това."

На турнира в Цюрих бяха подобрени и няколко рекорда на Weltklasse.

Карстен Вархолм показа, че е готов за защита на световната си титла на 400 м с препятствия след две седмици в Токио. Норвежецът подобри собствения си рекорд на турнира с 46.70 сек. и грабна трети диамантен трофей от 2019 г. насам. Призовата тройка след Вархолм затвориха Абдерахман Самба (Катар) с 47.45 и Езекиел Натаниъл (Ниг) с 47.56.

На 400 м при жените представителката на Бахрейн Салва Еид Насер спечели с време 48.70, което също е рекорд на турнира в Цюрих. Феноменалната нидерландка Фемке Бол прелетя над препятствията за една обиколка за 52.18, което бе най-доброто време на 400 м с препятствия, виждано на Weltklasse. А четвъртият рекорд на турнира бе постигнат на 110 м с преп. от Кордъл Тинч. Американецът финишира за 12.92 сек. (изравнено най-добро бягане в Цюрих след това от 1989 г. на американеца Роджър Кингдъм), ставайки единственият слязъл под 13.00. 

Макар и да не бе рекорд на турнира резултатът на европейския шампион по хвърляне на копие от 2022 г. Юлиан Вебер също е впечатляващо. Германецът започна вечерта като лидер в световната ранглита с 91.06 м, и подобри този резултат на два пъти, като постигна 91.37 и 91.51 м., побеждавайки световния първенец Нирадж Чопра (Инд), останал с 85.01.

