Мондо Дуплантис отново се изстреля над световния рекорд

Арманд Дуплантис го направи отново! За 4-и път тази година и общо за 14-и пореден в своята кариера невероятният швед подобри световния рекорд на овчарски скок. Мондо се изстреля над 6.30 метра при последния си опит за върхово постижение и подпечата третата си планетарна титла с нов забележителен резултат.

На стадиона в Токио, където грабна първата си олимпийска титла, 25-годишният Дуплантис си осигури третото световно злато още на кота 6.00. Там единствен съперник му бе гъркът Емануил Каралис, който остана втори, както и на игрите в Париж 2024. След това дойде времето за шоу и изпълнилата трибуните многохилядна публика и милиардната аудитория пред ТВ екраните го получи: Мондо не успя на косъм да премине над рекордната височина в първите си два опита, но в третия, макар пак леко да докосна летвата, тя не падна и така рекорд №14 стана факт.

THE ABSOLUTE GOAT 🐐@mondohoss600 clears 6.30m on his third attempt to set his 1️⃣4️⃣th world record 🤯



It was only a matter of time ‼️ #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/blaKPmRN7j — World Athletics (@WorldAthletics) 15 септември 2025 г.

За последно Дуплантис подобри върховото си постижение преди точно 34 дни, когато скочи над 6.29 м на 12 август, в Будапеща. Той започна великолепната си серия на 8 февруари 2020 г. в Торун, когато преодоля 6.17 и подобри с 1 см рекорда на Рено Лавиени. Днес 38-годишният френски ветеран бе сред тези, които окуражаваха на самата писта Мондо, тъй като участва в състезанието и завърши на 8-и с 5.75 в последното си световно първенство.

Третият ден на шампионата в Токио най-после донесе радост и за българската атлетика. Божидар Саръбоюков стана първият ни национал, който успя да преодолее квалификациите и да се класира за финал. Европейският шампион в зала Апелдорн (Нид) от тази пролет постигна 8.10 м във втория си опит от пресявките в скока на дължина и влезе сред елитните 12, които ще разпределят медалите.

Това бе дебют на 21-годишния атлет от Харманли на световен форум при мъжете. Освен евротитлата от Нидерландия той има в кариерата си сребро в скока на височина от световното за юноши до 20 г. в Кали (Кол) преди 5 г. и две сребърни отличия - в на троен скок и скок на дължина, от европейското за същата възраств Йерусалим 2023.

Сега, на финала в Токио, който е в сряда от 14:49 ч. наше време, Саръбоюков ще се състезава срещу някои от най-големите звезди. С най-добър резултат от квалификацията - 8.25 м от последния трети опит, се класира световният шампион от Доха 2019 и бронзов от Будапеща 2023 Тиджей Гейл (Ям). С по 8.21 м са двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу (Гър) и Лестер Лескай (Исп), а точно колкото норматива - 8.15 м, постигнаха Никаоли Уилямс (Ям) и Хайме Гера (Исп).

Останалите влязоха по резултат. По-добър скок от Саръбоюков - 8.11 м, направи световният вицешампион в зала от 2022 г. и трикратен сребърен медалист от европейски първенства Тобиас Монтлер (Шв). С 8.08 м е третият от Азиатските игри Яо Шъ (Кит), а 8.07 м постигна бронзовият олимпийски медалист от Париж 2024 Матиа Фурлани (Ит). Над 8 м прескочи и Айзък Граймс (САЩ) - 8.04. Финалната 12-ица допълниха Симон Ехамер (Швейц, 7.99) и Джан Минкун (Кит, 7.98).

През този сезон най-добрият резултат на Саръбоюков е 8.21 м, поставен през юли на стадиона в Берген (Нор). №1 е Тентоглу с 8.46, следван от Фурлани (8.37) и Гейл (8.34).