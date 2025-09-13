Пламена Миткова приключи световното първенство само с един успешен опит

Пламена Миткова започна с неуспех българското участие на световното първенство по лека атлетика в Токио. Тя не успя да преодолее квалификациите в скока на дължина, след като направи само един успешен опит, при първия си скок - 6.26 м. След това 20-годишната пловдивчанка записа два фала и в крайна сметка остана на 15-о място в група В и на 29-о в крайното подреждане при дебюта си на шампионат на планетата на открито.

Като изненада може да се приеме и отпадането в квалификациите на италианката Лариса Япикино, която преди по-малко от месец спечели Диамантената лига.

"Всичко беше перфектно, атмосферата е страхотна, този стадион е супер, имаше много публика, но моето представяне не беше най-доброто. През летния сезон се появиха други трудности, които може би попречиха да се подготвя по най-добрия начин. Има и такива моменти, но се надявам догодина да си го върна. Зимата на 2026 г. има световно първенство в зала, а лятото има европейско. Това са най-големите цели за догодина", заяви пред БНТ Миткова след състезанието.

Утре вторият ни представител - Тихомир Иванов, ще участва в квалификациите на скок на височина, които започват от 12:40 ч. наше време.

В понеделник и вторник са съответно пресявките на Божидар Саръбоюков в скока на дължина при мъжете и Габриела Петрова в тройния скок при жените.