ФИФА шокира с цени за Мондиал 2026

ЕПА/БГНЕС Президентът на ФИФА Джани Инфантино се усмихва широко по време на церемонията по теглене на жребия за Мондиал 2026, преминала под мотото "Футболът обединява света".

Нечувани цени в историята на футбола обяви ФИФА за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г. Най-шокиращо изглежда стойността на билетите за финала на 19 юли в Ню Джърси - най-евтините са по $4185 (четири хиляди сто осемдесет и пет долара).

Както се и очакваше, цените бяха обявени седмица след тегленето на жребия за груповата фаза във Вашингтон. Никой обаче не можеше да прогнозира подобен стъписващ ръст в ценообразуването - увеличението е десетократно спрямо финала на Мондиал 2022 в Катар.

Асоциацията на футболните фенове в Европа (Football ­Supporters Europe - FSE) вече призова хората от Стария континент, които планират да пътуват за Северна Америка следващото лято, да бойкотират турнира. Новината за цените предизвика гняв, като в Англия, Германия и Испания изчислиха, че мачовете от групите на техните отбори ще струват четири пъти повече в сравнение с предишното световно.

“I stopped counting the cost of the tickets when I realised it cost more than my wedding.” Outraged England fan at cost of supporting team at the World Cup. With flights, accommodation, transport, refuelling, taxes etc on top. Shameless pricing by FIFA/organisers. pic.twitter.com/fPHAqOQlvq — Henry Winter (@henrywinter) 11 декември 2025 г.

Най-евтините пропуски за мачовете от груповата фаза са по $140. Толкова обаче струват билетите за двубои като Нова Зеландия - Египет, Йордания - Алжир, Парагвай - Австралия и Кюрасао - Кот д`Ивоар. За 1/8-финалите най-ниската цена е $190 (има такива само за два от мачовете), а за 1/4-финалите започват от $535.

Към днешна дата за 1/2-финалите са достъпни ограничен брой билети по $905, но основните цени за тях са над $2000. За финала има обявени три ценови категории: $4185 (III категория); $5575 (II категория); $8680 (I категория).

"Изумени сме от изнудваческите цени на билетите, наложени от ФИФА на най-отдадените привърженици за световното първенство по футбол догодина - написаха от FSE. - Това е монументално предателство към традицията на световното първенство, игнориращо приноса на запалянковците за зрелището, което турнирът представлява. Призоваваме ФИФА незабавно да спре продажбата на билети, да се ангажира с консултации с всички засегнати страни и да преразгледа цените на билетите и разпределението им по категории, докато не се намери решение, което зачита традицията, универсалността и културното значение на световното първенство."