ФИФА шокира с цени за Мондиал 2026

Най-евтините билети за финала в Ню Джърси са по $4185

Днес, 10:02
Президентът на ФИФА Джани Инфантино се усмихва широко по време на церемонията по теглене на жребия за Мондиал 2026, преминала под мотото "Футболът обединява света".
Нечувани цени в историята на футбола обяви ФИФА за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г. Най-шокиращо изглежда стойността на билетите за финала на 19 юли в Ню Джърси - най-евтините са по $4185 (четири хиляди сто осемдесет и пет долара).

Както се и очакваше, цените бяха обявени седмица след тегленето на жребия за груповата фаза във Вашингтон. Никой обаче не можеше да прогнозира подобен стъписващ ръст в ценообразуването - увеличението е десетократно спрямо финала на Мондиал 2022 в Катар.

Асоциацията на футболните фенове в Европа (Football ­Supporters Europe - FSE) вече призова хората от Стария континент, които планират да пътуват за Северна Америка следващото лято, да бойкотират турнира. Новината за цените предизвика гняв, като в Англия, Германия и Испания изчислиха, че мачовете от групите на техните отбори ще струват четири пъти повече в сравнение с предишното световно.

Най-евтините пропуски за мачовете от груповата фаза са по $140. Толкова обаче струват билетите за двубои като Нова Зеландия - Египет, Йордания - Алжир, Парагвай - Австралия и Кюрасао - Кот д`Ивоар. За 1/8-финалите най-ниската цена е $190 (има такива само за два от мачовете), а за 1/4-финалите започват от $535.

Към днешна дата за 1/2-финалите са достъпни ограничен брой билети по $905, но основните цени за тях са над $2000. За финала има обявени три ценови категории: $4185 (III категория); $5575 (II категория); $8680 (I категория).

"Изумени сме от изнудваческите цени на билетите, наложени от ФИФА на най-отдадените привърженици за световното първенство по футбол догодина - написаха от FSE. - Това е монументално предателство към традицията на световното първенство, игнориращо приноса на запалянковците за зрелището, което турнирът представлява. Призоваваме ФИФА незабавно да спре продажбата на билети, да се ангажира с консултации с всички засегнати страни и да преразгледа цените на билетите и разпределението им по категории, докато не се намери решение, което зачита традицията, универсалността и културното значение на световното първенство."

