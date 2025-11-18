Националите стигнаха до своята сиромашка радост срещу Грузия

Мъжкият национален отбор по футбол на България победи с 2:1 като домакин Грузия в последния си мач от група Е в квалификациите за Мондиал 2026 и се спаси от голям срам. При нов неуспех националите за пръв път в историята на българския футбол щяха да завършат квалификациите без спечелена точка.

Срещу грузинците нашият тим изигра най-силния си мач от началото на световните квалификации и се понрави с играта си най-вече до почивката - силно представяне на халфовете Илия Груев, Кристиян Стоянов и Филип Кръстев, стабилна игра в защита, борба за първа топка и опасни контраатаки. Това донесе два гола в първия четвърт час. В 10-ата минута Здравко Димитров центрира отляво и Георги Русев засече с ефектна странична ножица - 1:0. Това бе и едва второто ни попадение от началото на квалификациите. В 24-ата минута авансът ни беше удвоен. Илия Груев пусна чудесен пас от дълбочина към Димитров, при който вратарят на гостите (и на "Ливърпул") Гиорги Мамардашвили излезе самонадеяно, но все пак спаси някак удара. При добавката обаче Филип Кръстев вкара.

Трябва да се отбележи обаче, че силният тим на Грузия явно подходи лековато към днешния мач, със спомена от победата с 3:0 в Тбилиси на 7 септември. Суперзвездата в състава на гостите Хвича Кварацхелия ("Пари Сен Жермен") очевидно нямаше ден, за разлика от вратаря ни Димитър Митов, който бе на много високо ниво и спаси всичко възможно. Той все пак бе огорчен в 88-ата минута от Лука Лочошвили, но грузинците не успяха да стигнат до изравняване.

Националите нямаше пред кого толкова да споделят радостта. На трибуните на стадион "Васил Левски" имаше не повече от 1000 души. И причината за мижавия интерес не беше само дъждовното време. Нашият отбор "заслужи" тази категорична оценка от феновете след безобразната си игра при петте си мача до момента, всичките загубени.

Всъщност днес България постигна не само първата си победа в групата, но и първата за 2025 г. въобще след 8 загуби и 1 равенство до момента. Това бе и първи пълен успех за националите от 368 дни насам.

Закъснялата победа не промени картинката и тимът ни остана на последното място, с по-лоша голова разлика (3:19) от Грузия (7:15). Остава да се види дали това бе начало на подем на отбора или ще се окаже само моментен проблясък на общия фон, който ни нарежда вече сред футболните джуджета в Европа.

ОТЗИВИ

Александър Димитров заяви след първата си победа като селекционер на националния отбор: "Играчите заслужават, а и имат моето уважение, както и на всички. Стараха се, играха много сплотено и концентрирано. Играха всеотдайно. Тази игра, начинът им на влизане в мача даде резултат. Заслужават го с работата си през тези няма и два месеца, откакто сме заедно. Една от задачите беше да не получаваме гол, накрая всичко свърши добре. Тези играчи знам какво могат като качества, характер и манталитет. Поех отбора, защото вярвам в тях. Гледаме вече да правим, да създаваме ядро. Контузиите промениха някои неща."

Капитанът Кирил Десподов коментира: "Играхме компактно, бяхме добре стиковани в защита. Възползвахме се от шансовете си. Имахме повече положения. Радвам се, че вкарахме два гола и победихме. Казахме си, че трябва да играем за нашата чест и да покажем, че можем. В предния мач срещу Турция се видя, че можем да играем футбол, когато сме по-освободени. Надявам се това да е бъдещето. Да се надяваме, че нещата ще тръгнат в положителна посока. Няма да говоря клишета, че съперниците са световна класа, всички го знаем, но трябва да играем повече футбол."

Авторът на втория гол Филип Кръстев също беше доволен: "Всяка победа за националния отбор е по-сладка, отколкото за клубния отбор. С Турция показахме добра игра, а днес победихме, на база добрата игра. Като цяло изиграхме тактически много добър мач, което не се беше случвало скоро. Надявам се на следващия лагер да играем по-добре. Най-важното е, че този лагер играхме футбол, за разлика от последните четири-пет. Трябва да си поставяме малки цели. Реалната е да играем добър футбол. Ако Господ е с нас, ще прославим неговото дело и ще постигнем по-добрите резултати. Дано спечелим групата си в Лигата на нациите."

Здравко Димитров, който беше в основата и на двата ни гола, пък каза: "Много е хубаво чувството, когато победиш пред наша публика, смея да кажа, сериозен отбор. Всеки даде макисмума. В 60-ата минута не можех да ходя, треньорът реши да ме смени. Това е пътят - да се разчита на млади момчета, на хора, които милеят за България. Лека-полека вярвам и мисля, че нещата ще се получават по-добре".

ДУМАТА НА ПРЕЗИДЕНТА

След мача президентът на БФС Георги Иванов беше видимо доволен: "Радвам се най-много за треньорския щаб и футболистите, предвид негативите по техен адрес. Има неща в тях, които хората ще видят в следващите години. Младежите също се представят добре. Лека-полека нещата се подреждат. Нямаме класата да играем срещу отбори като Турция и Испания, но със стратегията, която имаме, ще се мъчим да бъдем равностойни на такива отбори. Ако смятаме от 2023 три години колко са (б.ред. - запитан за предишни негови сметки от 2023 г., че националите до 3 години ще бъдат на много по-високо ниво)? Че не мога да смятам, някои казват, че имам осми клас. Аз смятам, че българският футбол има бъдеще. 2026 година очаквам да е сериозна за развитието на българския футбол предвид правителството, което имаме. Нашият футбол е почти на аматьорско ниво. От 500 клуба имаме 470 аматьорски и по никакъв начин държавата не помага. Само БФС с неговите усилия, моите усилия, усилията на екипа, е много трудно да стигнем нивото, което искаме. Благодарим на тези хора, които ни подкрепиха, колкото и малко да бяха. Ние ще се борим, а който иска да ни подкрепя. Нищо не става веднага. Примерно една жена чака девет месеца, не може да роди веднага."