Египет и Иран призоваха ФИФА да забрани LGBT събитието

Двете страни очаквано са категорично против да участват в "прайд мача" на Мондиал 2026

Днес, 13:18
Президентът на ФИФА Джани Инфантино и държавният глава на САЩ Доналд Тръмп вероятно ще трябва да се намесят лично, за да тушират нарастващото напрежение в Египет и Иран заради "прайд мача" на Мондиал 2026.
Два дни след като стана ясно, че по волята на жребия Египет и Иран са се паднали да участват в "прайд мача" на световното първенство по футбол през 2026 г., дойде и очакваната негативна реакция - и от африканската, и от азиатската страна. От националните федерации на двете ислямски държави, прилагащи строги антигей закони, призоваха ФИФА да се намеси и да отмени плановете на организаторите от САЩ.

Идеята е LGBTQ+ общността да бъде чествана на 26 юни в Сиатъл, като двубоят на ст. "Лумен Фийлд" от група G беше избран за събитието още преди изтеглянето на жребия и подреждането на програмата за мондиала. След разпределянето на отборите и изготвянето на графика обаче стана ясно, че в този двубой трябва да участват именно Египет и Иран.

Късно във вторник египетската футболна асоциация (EFA) обяви, че е изпратила писмо до световната централа в Цюрих, в което се казва, че подобни тържества по време на двубоя биха се "противопоставили на културните и религиозните ценности" на държавите, участващи в мача. То е адресирано до генералния секретар на ФИФА Матиас Графстрьом и в него EFA "категорично отхвърля всякакви дейности, насърчаващи LGBT общността по време на мача", предупреждавайки, че такива събития биха могли "да провокират културна и религиозна чувствителност сред феновете".

"Тези дейности са в пряко противоречие с културните, религиозните и социалните ценности на региона, особено в арабските и ислямските общества - пише EFA. - Въпреки че ФИФА е ангажирана с осигуряването на уважителна среда, която приветства всички фенове, е от съществено значение да се избягват дейности, които биха могли да предизвикат напрежение или недоразумения между привържениците от Египет и Иран. Призоваваме ФИФА да гарантира, че мачът ще се проведе в атмосфера, фокусирана единствено върху спорта, и без демонстрации, които противоречат на вярванията на участващите държави."

EFA подчертава, че позицията ѝ се основава на устава на ФИФА, "по-специално член 4, който набляга на неутралността по политически и социални въпроси по време на състезания на ФИФА", и на дисциплинарните разпоредби, които изискват турнирите да останат без "прояви, които биха могли да причинят напрежение или конфликт сред феновете".

Същевременно ръководителят на иранската футболна федерация (FFIRI) Мехди Тадж беше цитиран от местната информационна агенция ISNA, че Техеран и Кайро са повдигнали "възражения срещу въпроса", който самият той нарече "ирационален ход, който подкрепя определена група". Тадж не спомена конкретното брандиране на мача.

В понеделник иранската държавна телевизия заяви, че Техеран ще "обжалва" намерението на домакините пред ФИФА. Самият "прайд мач" е идея на местния организационен комитет и не е свързан с инициативите на световната федерация. От Цюрих все още не са направили публичен коментар по чувствителната тема.

На Мондиал 2022 в Катар ФИФА заплаши с жълти картони футболисти, носещи лентата One Love с цветовете на дъгата в подкрепа на LGBTQ+. Това накара отборите на Германия, Англия, Уелс, Белгия, Дания, Нидерландия и Швейцария да се откажат от намерението си да използват този символ. В знак на протест срещу цензурата играчите на Бундестима позираха с ръце на устата за отборната снимка преди откриващия си мач срещу Япония (1:2).

Германските национали изразяват отношението си към забраната на ФИФА да подкрепят LGBTQ+ общността по време на Мондиал 2022 в Катар.
ЕПА/БГНЕС Германските национали изразяват отношението си към забраната на ФИФА да подкрепят LGBTQ+ общността по време на Мондиал 2022 в Катар.
Ключови думи:

LGBT, LGBTQI+, Мондиал 2026

