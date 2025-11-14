Германия разби критиците и Словакия и е на Мондиал 2026

ЕПА/БГНЕС Нападателят Ник Волтемаде (вляво) е в прегръдките на съотборниците си в Бундестима, след като е открил резултата срещу Словакия и е поставил началото на изразителната победа в Лайпциг.

И най-големите скептици спрямо представянето на националния тим на Германия се убедиха тази вечер, че той заслужава с пълна сила участието си на Мондиал 2026. Селекцията на Юлиян Нагелсман се нуждаеше дори от равенство срещу конкурента в квалификационна група А Словакия, за да си осигури първото място и директна квота, но такъв сценарий не бе по вкуса на германските футболисти. Те се развихриха и показаха превъзходството си над съперника - 6:0 в домакинството в Лайпциг. И това беше като компенсация за загубата с 0:2 на 4 септември в Братислава в мач, който породи съмнения за моментната класа на Бундестима.

Два гола на Лерой Сане и по един на Ник Волтемаде, Серж Гнабри, Ридле Баку и Ассан Уедраого осигуриха лидерската позиция в крайното класиране, квотата, а и най-вече спокойствието за Нагелсман в месеците преди световното първенство. За словаците остана надеждата да се класират през плейофи за второто си световно първенство в историята като самостоятелна държава.

И в група G, където също до момента не беше определен отборът, който се класира директно за Мондиал 2026, не се случи изненада. По идентичен начин Нидерландия не се задоволи с необходимото на теория равенство и разгроми Литва в Амстердам с 4:0. Точни бяха Тиджани Райндерс, Коди Гакпо от дузпа, Шави Симонс и Дониел Мален, като последните три попадения влязоха между 58-ата и 62-ата минута. "Лалетата" завършиха на върха с 20 точки, а със 17 точки на второ място остана Полша след победата си с 3:2 в Малта. За "дружина полска" също остана възможността да се класират за шампионата на планетата през директни елиминации.

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА МОНДИАЛ 2026, ЗОНА "ЕВРОПА"

Група А: Германия - Словакия 6:0 (Волтемаде 18, Гнабри 29, Сане 36, 41, Баку 67, Уедраого 79), Северна Ирландия - Люксембург 1:0 (Донли 44-д). Крайно класиране: 1. Германия (15 т.) , 2. Словакия (12), 3. Северна Ирландия (9), 4. Люксембург (0).

Група G: Малта - Полша 2:3 (Кардона 36, Теума 68-д; Левандовски 32, Вшолек 59, Желински 85), Нидерландия - Литва 4:0 (Райндерс 16, Гакпо 58-д, Симонс 60, Мален 62). Крайно класиране: 1. Нидерландия (20 т.) , 2. Полша (17), 3. Финландия (10), 4. Малта (5), 5. Литва (3).