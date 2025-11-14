Медия без
Германия разби критиците и Словакия и е на Мондиал 2026

Нидерландия също не допусна изненада и си осигури директната квота за турнира догодина

Днес, 00:01
Нападателят Ник Волтемаде (вляво) е в прегръдките на съотборниците си в Бундестима, след като е открил резултата срещу Словакия и е поставил началото на изразителната победа в Лайпциг.
И най-големите скептици спрямо представянето на националния тим на Германия се убедиха тази вечер, че той заслужава с пълна сила участието си на Мондиал 2026. Селекцията на Юлиян Нагелсман се нуждаеше дори от равенство срещу конкурента в квалификационна група А Словакия, за да си осигури първото място и директна квота, но такъв сценарий не бе по вкуса на германските футболисти. Те се развихриха и показаха превъзходството си над съперника - 6:0 в домакинството в Лайпциг. И това беше като компенсация за загубата с 0:2 на 4 септември в Братислава в мач, който породи съмнения за моментната класа на Бундестима.

Два гола на Лерой Сане и по един на Ник Волтемаде, Серж Гнабри, Ридле Баку и Ассан Уедраого осигуриха лидерската позиция в крайното класиране, квотата, а и най-вече спокойствието за Нагелсман в месеците преди световното първенство. За словаците остана надеждата да се класират през плейофи за второто си световно първенство в историята като самостоятелна държава.

И в група G, където също до момента не беше определен отборът, който се класира директно за Мондиал 2026, не се случи изненада. По идентичен начин Нидерландия не се задоволи с необходимото на теория равенство и разгроми Литва в Амстердам с 4:0. Точни бяха Тиджани Райндерс, Коди Гакпо от дузпа, Шави Симонс и Дониел Мален, като последните три попадения влязоха между 58-ата и 62-ата минута. "Лалетата" завършиха на върха с 20 точки, а със 17 точки на второ място остана Полша след победата си с 3:2 в Малта. За "дружина полска" също остана възможността да се класират за шампионата на планетата през директни елиминации.

 

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА МОНДИАЛ 2026, ЗОНА "ЕВРОПА"

Група А: Германия - Словакия 6:0 (Волтемаде 18, Гнабри 29, Сане 36, 41, Баку 67, Уедраого 79), Северна Ирландия - Люксембург 1:0 (Донли 44-д). Крайно класиране: 1. Германия (15 т.), 2. Словакия (12), 3. Северна Ирландия (9), 4. Люксембург (0).

Група G: Малта - Полша 2:3 (Кардона 36, Теума 68-д; Левандовски 32, Вшолек 59, Желински 85), Нидерландия - Литва 4:0 (Райндерс 16, Гакпо 58-д, Симонс 60, Мален 62). Крайно класиране: 1. Нидерландия (20 т.), 2. Полша (17), 3. Финландия (10), 4. Малта (5), 5. Литва (3).

Група L: Чехия - Гибралтал 6:0 (Дудера 5, Хори 18, Коуфал 32, Карабец 39, Сучек 44, Хранач 51), Черна гора - Хърватия 2:3 (Осмаич 3, Кръстович 17; Перишич 37-д, Якич 73, Влашич 87). Крайно класиране: 1. Хърватия (22 т.), 2. Чехия (16), 3. Фарьорски о-ви (12), 4. Черна гора (9), 5. Гибралтар (0).

Тиджани Райндерс (в средата) вкарва първия гол за Нидерландия срещу Литва на ст."Йохан Кройф Арена" при успеха, който подпечата класирането на "лалетата" за световното първенство догодина.
ЕПА/БГНЕС Тиджани Райндерс (в средата) вкарва първия гол за Нидерландия срещу Литва на ст."Йохан Кройф Арена" при успеха, който подпечата класирането на "лалетата" за световното първенство догодина.
