Шотландските бойци сториха чудо в края на квалификациите

Последната вечер от груповата фаза на световните квалификации в зона "Европа" определи останалите пет отбора, които се класираха директно за Мондиал 2026.

Най-драматично беше в група С, където Шотландия се нуждаеше от задължителна победа над Дания в Глазгоу, за да завърши пред съперника си и я постигна по особено драматичен начин. Домакините повеждаха на два пъти, но датчаните все успяваха да изравнят. Вторият път това стори Патрик Доргу в 83-ата минута и сякаш това означаваше, че първото място е за гостите. Но коравите шотланди не се предадоха и хвърлиха в екстаз публиката на "Хемпдън Парк" с победни два гола в допълнителното време - на Киърън Тиърни в третата минута след 90-ата и Кени Маклийн в 98-ата.

Така Шотландия стигна за пръв път световно първенство през XXI век. Същото важи и за тима на Австрия в група Н, който за малко не допусна сензация във Виена срещу Босна и Херцеговина, но успя да стигне до необходимото равенство (1:1), благодарение на гола на Михаел Грегорич в 77-ата минута. За последно австрийците бяха на шампионат на планетата през 1998 г.

В нашата група Е европейският шампион Испания загуби първите си точки, при това в домакинство и завърши 2:2 с Турция. Гостите направиха обрат от 0:1 до 2:1 с дебютно попадение на Дениз Гюл в 42-ата минута и гол на Салих Йозкан в 54-ата, но Микел Оярсабал фиксира 2:2 в 62-ата и осигури и на теория квотата. Турция още има шанс да играе на световното първенство, стига да преодолее плейофите.

В група J Белгия се нуждаеше от победа и я постигна категорично - 7:0 над Лихтенщайн. Нямаше проблеми и за Швейцария в гостуването срещу Косово в група В - 1:1. Това е шесто поредно световно първенство за швейцарците. Цял мач за домакините в Прищина изигра защитникът на ЦСКА Лумбард Делова.

Ето и отборите, които в четвъртък ще участват в жребия за плейофите (самите мачове ще се играят в края на март 2026 г.): Италия, Дания, Турция, Украйна, Полша, Уелс, Чехия, Словакия, Ирландия, Албания, Босна и Херцеговина, Косово (всичките като втори отбори в групите си), както и заслужилите по право от Лигата на нациите Румъния, Швеция, Северна Македония и Северна Ирландия.

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА МОНДИАЛ 2026, ЗОНА "ЕВРОПА"

Група В: Косово - Швейцария 1:1 (Муслия 74; Варгас 47), Швеция - Словения 1:1 (Лундгрен 88; Елшник 65). Крайно класиране: 1. Швейцария (14 т.) , 2. Косово (11), 3. Словения (4), 4. Швеция (2).

Група С: Беларус - Гърция 0:0, Шотландия - Дания 4:2 (Мактоминей 3, Шанкланд 78, Тиърни 90+3, Маклийн 90+8; Хьойлунд 57-д, Доргу 82). Крайно класиране: 1. Шотландия (13 т.) , 2. Дания (11), 3. Гърция (7), 4. Беларус (2).

Група Е: България - Грузия 2:1 (Русев 10, Кръстев 24; Лочошвили 88), Испания - Турция 2:2 (Олмо 4, Оярсабал 62; Гюл 42, Йозкан 54). Крайно класиране: 1. Испания (16 т.), 2. Турция (13), 3. Грузия (3), 4. България (3).

Група Н: Австрия - Босна и Херцеговина 1:1 (Грегорич 77; Табакович 12), Румъния - Сан Марино 7:1 (Роси 13-авт, Баярам 29, Ман 42, Валентини 57-авт, Хаджи 76, Рациу 82, Мунтеану 87-д; Джакопети 2). Крайно класиране: 1. Австрия (19 т.) , 2. Босна и Херцеговина (17), 3. Румъния (13), 4. Кипър (8), 5. Сан Марино (0).