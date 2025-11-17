На националите пречели напрежението и странични фактори

Селекционерът на мъжкия национален отбор по футбол Александър Димитров вижда положителна промяна и възход в играта на футболистите под негово ръководство, но смята, че две основни неща пречат на играчите. Това са напрежението, насаждано от медии и фенове, както и някои странични фактори.

"Всеобщото мнение е, че има промяна в агресията и поведението на играчите. Не е през целия мач, трябва да продължим да работим. Искам да отправя един апел към всички - да бъдем оставени на спокойствие, най-вече играчите. Натискът и тази поредица от автоголове са породени от напрежението, което се създава. Ясно е, че винаги трябва да работим под напрежение, но нека то да бъде върху мен, а не върху играчите. Имаме много методи и средства, с които да повишим тяхната увереност. По всякакъв начин се опитваме да им вдъхнем увереност. Имат нужда и от подкрепа", призова Димитров на пресконференцията преди утрешния домакински мач срещу Грузия, който е последен двубой и за двата тима от група Е от квалификациите за Мондиал 2026.

Специално защитникът Атанас Чернев, който вече има два автогола в сегашните квалификации, ще остане резерва утре по преценка на Димитров, за да бъде съхранена психиката му.

"Рядко изкарвам неща от кухнята, но за утре специално за Чернев - ще го запазя. Има нужда да бъде запазен. На всеки може да се случи такова нещо. Аз няма да загубя доверието си в него. Той получи моята подкрепа, както и тази на клубния си отбор. Заслужава да получи подкрепата и на нашата футболна общественост. Не е окей за един млад човек, който играе всеки мач в силно първенство и който е момче с перспектива и бъдеще", каза треньорът.

Димитров говори и за субективните фактори, които са му попречили до момента: "Има и странични фактори. Дузпата, която свириха за Турция, автоголът, който си отбелязахме. Третия гол на Турция тук в София беше от засада. Това са все неща, които влияят, когато Давид се изправя срещу Голиат."

Селекционерът призна също, че БФС ще търси по-слаби от нас съперници за предстоящите догодина контроли, за да си помпаме самочувствието срещу тях. "Най-хубавото нещо е стадионът да е пълен, защото футболът е игра за хората. Разбира се това е вследствие на резултатите и доброто представяне. Надявам се с нашата работа да върнем феновете на стадиона. Много внимателно трябва да изберем съперниците, срещу които ще играем. Този отбор трябва да спре да губи, така че ще търсим съперници, срещу които този отбор да си повиши самочувствието", обясни Александър Димитров.

ГРУЗИНЦИТЕ ИСКАТ ДА СИ ТРЪГНАТ С ПОБЕДА ОТ СОФИЯ

Малко по-рано днес пред медиите говори и селекционерът на грузинския тим Вили Саньол. "Очакваме коренно различен мач от този мач в Тбилиси (б.ред. - 3:0 за Грузия), тъй като е последен от квалификацията. И двата отбора нямат шанс за класиране. Искаме да завършим в добър стил. И двата отбора искат да победят, на в същото време няма да искат да загубят на никаква цена. Това е официална среща и няма да има никакви експерименти. Искам да бъдем смели. Имаме качествата да постигнем победа", коментира французинът.

Той няма да разчита утре на контузените защитници Саба Гогличидзе ("Удинезе") и Отар Какабадзе ("Краковия"), халфът Гиорги Чакветадзе ("Уотфорд") и нападателят Жорж Микаутадзе ("Виляреал"). Това наложи включването на централния бранител Александър Нариманидзе ("Жилина"), крилото Юри Табатадзе ("Кадис"), нападателя Георги Квилитая ("Арис", Лимасол) и на дебютанта в защита Иля Бериашвили (МТК, Будапеща).

Двубоят между България и Грузия е утре от 21:45 ч. на ст. "Васил Левски" и ще се предава пряко по БНТ 1 и БНТ 3. Главен рефер ще бъде датчанинът Якоб Кеелет.