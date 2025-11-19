България се върна в световния Топ 80 след снощната победа

СПОРТАЛ Снощната победа над Грузия припомни позабравени радости на футболистите и феновете, но също ни осигури придвижване нагоре в класацията на ФИФА.

Победата над Грузия с 2:1 в последната ни квалификация за Мондиал 2026 осигури на националния отбор на България придвижване напред в ранглистата на ФИФА за ноември. Тимът ни мина с три позиции напред и вече е №89 в света с 1272.19 точки. При това движение зад нас, в сравнение с изминалия месец, останаха отборите на Ангола, Замбия и Бахрейн. Точно пред нашия отбор пък са Сирия, Нова Зеландия, Уганда и Хаити.

Първият успех на мъжките ни национали от 368 дни насам ни поотдалечи от твърде близкото разстояние до най-лошото класиране на България в цялата история на класацията на ФИФА - №96 от април и май 2012 г.

Начело в ранглистата за ноември няма промени, като лидер с 1877.18 точки остава европейският шампион Испания, който бе в нашата квалификационна група и я спечели убедително. На второ място в класацията е световният шампион Аржентина с 1873,33 точки, следван от Франция (1870) и Англия (1834.12).

Другите съперници на България в група Е - Турция и Грузия, са съответно №25 с 1582.69 точки и №73 с 1347.88.