Бленджини: Да забравим медала и да работим!

SPORTAL.BG Селекционерът Джанлоренцо Бленджини получи наградата си за Треньор №1 на септември в компанията на координатора на националните отбори Николай Иванов (вляво) и мениджъра на А тима Стефан Чолаков (вдясно), които пък приеха приза за Отбор №1 от името на волейболистите.

Спечелването на сребърните медали от световното първенство по волейбол е изключителен успех, но той трябва да се превърне в основа за още повече работа, за да се развива националният отбор. Това посочи селекционерът на мъжкия тим на България Джанлоренцо Бленджини.

Италианецът беше единодушно избран за Треньор №1 на септември в традиционната журналистическа анкета, организирана от пресклуб "България". Волейболните национали пък бяха обявени за Отбор №1 на месеца, като също получиха 100% от вота на медиите. И двата резултата са прецедент в историята на гласуването.

"Съжалявам, че тук не са играчите, които заслужават тази награда, те са основните герои и тяхното присъствие е изключително специално за мен и за мен е ценно, че мога да работя с тях - коментира Бленджини. - Гордея се от работата с българските волейболисти. Малко е да кажа, че съм доволен от работата с нашия щаб и всички в отбора и федерацията. Всички ние трябва да оставим световното зад нас и да се опитваме да ставаме още по-добри. Все едно медала го няма, така ще е най-добре."

53-годишният специалист за пореден подчерта, че основната цел остава непроменена - участие на олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

"От самото началото това е нашият проект - да направим всичко възможно да се класираме на олимпиадата след три години. Това е най-важното и за играчите. Сребърният медал от световното не променя основната ни цел - дали чрез европейското първенство да се класираме, дали през световното след две години или чрез позицията в световната ранглиста. Но това остава напият фокус. Дори да имаме някоя загуба, това няма да е фатално. Ще губим мачове, но това не трябва да е драма или трагедия."

Бленджини коментира и предстоящото домакинство в София на мачовете от груповата фаза и част от елиминациите на Евроволей 2026. България ще организира срещите от група В, в която националите ще играят срещу Северна Македония, Полша, Украйна, Португалия и Израел, както и четири 1/8-финала и два 1/4-финала.

"Нашата група е най-конкурентна от всички на европейското първенство - заяви италианският наставник. - Няма да коментирам отборите един по един, но Полша и Португалия са силни, имаме и Украйна, също много силни. Като се върнахме от Филипините, го казах на състезателите: "Вие си спечелихте правото да сте в трудна позиция, това ще ви посочи пътя да се развивате, много рядко някой ще ни приема като аутсайдери и всеки мач ще трябва да доказваме това". Това е единственият път да вървим напред. Аз съм затворил страницата със световното първенство, вече работим за догодина. Това важи и за състезателите."