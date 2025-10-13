Медия без
Шеф в БФС се засрами от националите

Излизаме срещу най-добрия отбор в Европа и знаем какво ни очаква, заяви Кирил Котев

Днес, 12:49
Кирил Котев слуша въпросите на журналистите на летище "Васил Левски" в София преди заминаването на националния отбор за Испания.
SPORTAL.BG стопкадър
Техническият директор на БФС Кирил Котев заяви в прав текст, че ръководството на футболната ни централа се срамува от националния отбор. Бившият защитник на "Локомотив" (Пловдив) и ЦСКА, който има и 6 мача за представителния тим на страната, говори при заминаването на сегашната ни селекция за Испания.

Утре вечер във Валядолид избраниците на треньора Александър Димитров ще се изправят срещу европейския шампион в четвъртия си мач от квалификациите за Монидиал 2026. В дебюта на новия селекционер "лъвовете" бяха разгромени от Турция с 1:6 насред София и окончателно загубиха шансове за класиране на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико следващото лято.

"Успяхме да се възстановим. Знаем какво ни очаква и излизаме срещу най-добрия отбор в Европа. Надяваме се да покажем играта от първото полувреме срещу Турция. Трябва да си изчистят главите и да дадат най-доброто от себе си. Знаем срещу кой играем - Испания е най-добрият отбор в Европа. Имаме нов треньор. Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам", сподели Котев на летище "Васил Левски" тази сутрин.

Според него въпреки претърпяното крушение в събота националите ни имат психически и физически сили да се противопоставят на суперзвездната испанска селекция.

"Очаквам да излезем със самочувствие, да се борим и да се изпълняват тактическите задачи - посочи Котев. - Можем да играем футбол и се надяваме да се види. Всичко си зависи от нас, трябва да излезем от тази ситуация. Това в момента са най-добрите футболисти на България. Но не трябва да изпадаме в такива моменти като в събота - играем добре, до полувремето е 1:1 и след това изпадаме в паника и се предаваме. Какъвто и да е резултатът, не бива да се заблуждаваме. На първо място трябва да си изчистим всички тези грешки и да гледаме постепенно да се надграждаме."

