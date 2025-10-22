Медия без
БФС няма да дава лицензи на клубове без еколог на щат

Изискването е по Плана за сътрудничество в областта на устойчивостта, който ще бъде следван от УЕФА

Днес, 18:04
От Българския футболен съюз са решени да приобщят клубовете ни към социалната и екологичната устойчивост и за целта това ще бъде обвързано с даването на лицензи за следващия сезон.
От следващата година клубовете от Първа лига трябва да имат назначен еколог или специалист по социална устойчивост, ако искат да получат професионален лиценз за сезон 2026/27. Това стана ясно от съобщение на БФС. От футболния ни съюз са решили да действат в съответствие с новия План за сътрудничество в областта на устойчивостта, който бе одобрен от УЕФА и Европейските футболни клубове. Идеята на този план е да направи европейския клубен футбол съпричастен с политиката за социална и екологична устойчивост.

Клубовете също така ще трябва да разработят индивидуални стратегии за устойчивост, адаптирани към техните национални контексти. Ще бъдат организирани и образователни курсове за споделяне на добри практики.

Подобна политика вече се прилага от доста от големите европейски клубове, които прилагат иновации в посока на екологична усточивост - добиване на енергия от слънчева светлина, понижаване на нивото на замърсяване на въздуха в района на стадионите, разделно събиране на боклука на и извън спортните съоръжения и т.н. Организират се и доста инициативи, които целят въвличането на феновете в идеите за по-чиста околна среда.

Целта сега е подобни практики да навлязат и в българския футбол. 

