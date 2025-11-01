ПЪРВА ЛИГА, XIV КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

1 ноември (събота)

"Добруджа" - "Спартак 1918" (Вн) 2:0

(Силва 35, Михайлов 79)

"Локомотив" (Пд) - "Ботев" (Пд) прекратен в 41-ата мин. при 1:1

(Переа 35; Неделев 17-д)

"Септември" (Сф) - "Славия" 17:30 ч.

(по Диема спорт)

2 ноември (неделя)

ЦСКА - "Монтана" 12:45 ч.

(по Диема спорт)

"Арда" - "Левски" 15:15 ч.

(по Диема спорт)

"Черно море" - "Лудогорец" 17:45 ч.

(по Диема спорт)

3 ноември (понеделник)

"Берое" - "Локомотив 1929" (Сф) 16:00 ч.

(по Диема спорт)

"Ботев" (Вр) - "ЦСКА 1948" 18:15 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 13 10 2 1 25:7 32 2. "ЦСКА 1948" 13 9 2 2 25:14 29 3. "Локо" (Пд) 13 6 6 1 17:13 24 4. "Лудогорец" 12 6 5 1 22:9 23 5. "Черно море" 13 6 5 2 19:10 23 6. "Ботев" (Вр) 13 4 5 4 12:13 17 7. "Спартак 1918" (Вн) 14 3 7 4 16:17 16 8. ЦСКА 13 3 7 3 15:11 16 9. "Берое" 12 3 5 4 13:20 14 10. "Локо 1929" (Сф) 13 2 7 4 12:13 13 11. "Арда" 13 3 4 6 12:14 13 12. "Монтана" 13 3 4 6 10:21 13 13. "Славия" 13 2 6 5 13:18 12 14. "Ботев" (Пд) 13 3 2 8 14:22 11 15. "Септември" 13 3 2 8 14:26 11 16. "Добруджа" 14 3 1 10 10:21 10 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-16-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

9 гола: Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");

8 гола: Алберто Салидо ("Берое"), Бертран Фурие ("Септември");

7 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец");

6 гола: Марин Петков и Мустафа Сангаре ("Левски"), Йоанис Питас (ЦСКА);

5 гола: Армстронг Око-Флекс ("Ботев", Пд), Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море");

4 гола: Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Евертон Бала ("Левски"), Лукас Кардозо ("Добруджа"), Борис Димитров ("Монтана"), Мартин Петков ("Ботев", Вр);

3 гола: Филип Еджике ("Монтана"), Даниел Иванов ("Спартак 1918", Вн), Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Анте Аралица и Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Николай Минков ("Ботев", Пд), Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Хуан Переа ("Локомотив", Пд), Петър Станич ("Лудогорец"), Борислав Рупанов ("Левски");

2 гола: Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Петко Панайотов и Сантяго Годой (ЦСКА), Радослав Цонев и Даниел Генов ("Ботев", Вр), Георг Стояновски ("Спартак 1918", Вн), Селсо Сидней и Асен Чандъров ("Черно море"), Адриан Кова, Лукас Риан, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Бирсент Карагарен, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Ивайло Михайлов и Милчо Ангелов ("Добруджа"), Янис Гермуш, Кристиян Балов, Емил Стоев и Роберто Райчев ("Славия"), Радослав Кирилов ("Левски"), Бърнард Текпетей, Оливие Вердон, Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Кауе Карузо, Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Самуил Цонов, Ивайло Видев, Енок Куатенг, Франклин Маскоте и Димитър Митков ("Ботев", Пд), Гашпер Търдин, Кристиан Димитров и Майкон ("Левски"), Антон Иванов и Томаш Силва ("Добруджа"), Иван Минчев, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Исмаел Ферер, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Борислав Цонев, Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо, Селсо Сидни и Жоао Педро ("Черно море"), Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Илиан Илиев, Джеймс Ето'о, Улаус Скаршем, Лумбард Делова и Мохамед Брахими (ЦСКА), Владислав Найденов, Антоан Стоянов, Милен Стоев и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Мартин Русков, Джани Политино, Петър Андреев и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Ивелин Попов, Вячеслав Велев, Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Феликс Ебоа Ебоа ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Стоян Стоичков, Никола Фонтен и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец".