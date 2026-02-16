ПЪРВА ЛИГА, ХХII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

20 февруари (петък)

"Черно море" - "Ботев" (Вр) 0:0





21 февруари (събота)

"Добруджа" - "Монтана" 12:30 ч.

(по Диема спорт)

"Локомотив" (Пд) - "Спартак 1918" (Вн) 15:00 ч.

(по Диема спорт)



ЦСКА - "Славия" 17:30 ч.

(по Диема спорт)



22 февруари (неделя)

"Локомотив 1929" (Сф) - "Септември" (Сф) 12:00 ч.

(по Диема спорт)



"Берое" - "Арда" 14:15 ч.

(по Диема спорт)

"ЦСКА 1948" - "Левски" 16:45 ч.

(по Диема спорт)



23 февруари (понеделник)

"Ботев" (Пд) - "Лудогорец" 18:00 ч.

(по Диема спорт)



КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 21 16 2 3 49:13 50 2. "Лудогорец" 21 12 7 2 40:15 43 3. "ЦСКА 1948" 21 12 4 5 32:22 40 4. ЦСКА 21 10 7 4 32:17 37 5. "Черно море" 22 9 9 4 26:15 36 6. "Локо" (Пд) 21 8 9 4 23:23 33 7. "Славия" 21 7 7 7 24:25 28 8. "Ботев" (Вр) 22 6 9 7 16:19 27 9. "Локо 1929" (Сф) 21 6 9 6 24:23 27 10. "Арда" 21 7 6 8 23:23 27 11. "Ботев" (Пд) 21 6 4 11 25:32 22 12. "Спартак 1918" (Вн) 21 3 10 8 20:32 19 13. "Септември" 21 5 3 13 20:44 18 14. "Берое" 21 3 8 10 17:34 17 15. "Добруджа" 21 4 4 13 16:29 16 16. "Монтана" 21 3 6 12 14:35 15 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-16-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

12 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец");

11 гола: Евертон Бала ("Левски"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");

10 гола: Алберто Салидо ("Берое"), Леандро Годой (ЦСКА), Бертран Фурие ("Септември");

8 гола: Георги Лазаров ("Черно море"), Мустафа Сангаре ("Левски");

7 гола: Армстронг Око-Флекс (6 за "Ботев", Пд, 1 за "Левски"), Марин Петков ("Левски"), Йоанис Питас (ЦСКА);

6 гола: Петър Станич ("Лудогорец"), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Борис Димитров ("Монтана"), Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн);

5 гола: Бирсент Карагарен ("Арда"), Хуан Переа (1 за "Левски", 4 за "Локомотив", Пд), Майкон ("Левски"), Мартин Петков ("Ботев", Вр), Николай Златев ("Черно море"), Филип Еджике ("Монтана");

4 гола: Квадво Дуа ("Лудогорец"), Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Янис Гермуш ("Славия"), Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Ивайло Михайлов и Лукас Кардозо ("Добруджа");

3 гола: Томаш Силва ("Добруджа"), Бърнард Текпетей ("Лудогорец"), Селсо Сидней ("Черно море"), Джеймс Ето'о (ЦСКА), Радослав Цонев ("Ботев", Вр), Никола Фонтен ("Септември"), Георг Стояновски, Даниел Иванов и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Атанас Илиев и Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Димитър Митков и Николай Минков ("Ботев", Пд), Адриан Кова и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Борислав Рупанов ("Левски"), Исак Соле, Емил Стоев и Роберто Райчев ("Славия");

2 гола: Борислав Цонев ("ЦСКА 1948"), Лео Перейра, Лумбард Делова, Бруно Жордао и Петко Панайотов (ЦСКА), Антоан Стоянов и Даниел Генов ("Ботев", Вр), Асен Чандъров ("Черно море"), Димитър Илиев, Лукас Риан, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Андре Шиняшики, Феликс Ебоа Ебоа, Антонио Вутов, Ивелин Попов, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Кристиян Балов ("Славия"), Мазир Сула и Радослав Кирилов ("Левски"), Кайо Видал, Оливие Вердон, Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Божидар Кацаров, Меси Биатумусока, Красимир Станоев, Раян Бидунга, Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Лукас Араужо, Самуил Цонов, Ивайло Видев и Енок Куатенг ("Ботев", Пд), Акрам Бурас, Кристиан Макун, Рилдо, Никола Серафимов, Гашпер Търдин и Кристиан Димитров ("Левски"), Вашко Оливейра, Матеус Леони, Антон Иванов ("Добруджа"), Лука Иванов, Лазар Марин, Илиян Стефанов, Иван Минчев, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Тижан Сона, Йесид Валбуена, Исмаел Ферер, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Хосе Мартинес, Андре Хофман, Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Уеслен Жуниор, Густаво Франса, Васил Панайотов, Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо и Жоао Педро ("Черно море"), Руан Круз, Диниш Алмейда, Емерсон Родригес, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Макс Ебонг, Илиан Илиев, Улаус Скаршем и Мохамед Брахими (ЦСКА), Хосе Гайегос, Владислав Найденов, Милен Стоев и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Жоел Цварц, Севи Идриз, Мартин Русков, Джани Политино и Петър Андреев ("Локомотив", Пд), Димо Кръстев, Жота Лопеш, Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Атанас Кабов, Вячеслав Велев, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Патрик Луан ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Кубрат Йонашчъ, Стоян Стоичков, Виктор Очаи, Али Аруна, и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Жоржиньо Соареш ("Монтана") - за "ЦСКА 1948", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Арда", Егор Пархоменко ("ЦСКА 1948") - за "Черно море", Джонатан Куеро ("Добруджа") - за "Славия", Валънтайн Озорнуафор ("Септември") - за "Левски".

