Домусчиев даде кратък кредит на доверие на БФС

Собственикът на "Лудогорец" Кирил Домусчиев поиска ръководството на БФС да предприеме твърди мерки спрямо клубовете от Първа лига, които не предоставят добри условия за футбол на стадионите си. При това бизнесменът бе категоричен, че ще свали доверието си от управлението на Георги Иванов, ако тези мерки не се предприемат най-късно през лятото.

"Колкото по-добри отбори има с добри терени, толкова по-добре за българския футбол. Такива терени, да не обиждам някои клубове, които са правени преди 30-40 години и се правят компромиси, това не прави чест нито на клубовете, нито на собствениците, нито на БФС да ги търпи.

Бих коментирал през лятото, защото искам да видя какви решения ще се вземат, дали ще се подобрят условията за игра - визирам терените, съблекалните, неща, които футболната централа спокойно може да ги иска. Ако бях член на Изпълкома, това отдавна да се е случило. Както беше навремето с осветлението, не се правеха компромиси и това да имат тренировъчни терени, а не да тренират на терените, на които играят. Това всичко стана, включително и VAR, по мое време и с моята активна роля. Сега чакам да видим какви решения ще се вземат и ще коментирам дали става това ръководство, или не става.

Колкото по-силни отбори има в българското първенство с по-добри терени, толкова по-силно ще бъде то и ще има повече пари. Било от трансфери, от ТВ права или каквото и да е било друго", заяви Домусчиев в Турция, където инспектира подготовката на "Лудогорец". Той допълни, че отборите от Първа лига трябва да бъдат 12, а не 14, колкото ще станат от сезон 2026/27, след като в момента са 16.

Кирил Домусчиев посочи и причините за слабото представяне на "Лудогорец" в първенството от началото на сезона. В момента шампионите са на трето място с равни точки с втория - "ЦСКА 1948", по 37. И двата отбора са на 7 точки след лидера "Левски".

"Основните причини за по-лошото представяне на "Лудогорец" през есента са контузиите и концентрацията, но това не е само наш проблем, а на всички отбори, които играят в евротурнирите. Мисленето на футболистите е в евромачовете. Но основното са контузиите и донякъде треньорски грешки. Виждате, че като сменихме треньора (б.ред. - Руи Мота) и имаме нов щаб, много сериозно подготвени хора, отборът играе по друг начин", заяви той.

Собственикът на "Лудогорец" похвали и колегата си от ЦСКА Валтер Папазки: "Дай Боже всички отбори да имат такъв собственик, който го прави с мерак и с желание, от сърце и взима най-доброто и за стадиона, и за базите. Това е едно голямо бъдеще на ЦСКА и на българския футбол. Говорили сме, смятам, че господин Папазки е на прав път и дава максималното и даже повече от максималното от себе си."

В тази връзка Кирил Домусчиев сложи ЦСКА сред претендентите за титлата още през този сезон. "Не изключвам и ЦСКА за титлата. Не са чак толкова далеко, имаме страшно много мачове между нас. Ако влязат в първата четворка могат да объркат много сметки. Има 4 отбора, които са фаворити, включително и "Лудогорец". Другите са ЦСКА, "ЦСКА 1948" и "Левски", посочи той.

ШАМПИОНИТЕ СЕ СПАСИХА ОТ ЗАГУБА ПРЕД СОБСТВЕНИКА СИ

По време на визитата на Кирил Домусчиев на лагера в Турция "Лудогорец" игра контрола с полския "Ракув" и завърши 2:2. Всъщност разградчани избегнаха загубата, тъй като съперникът водеше с 2:0 на почивката. Но влезлият като резерва Бърнард Текпетей спаси отбора си. В 79-ата минута той беше фаулиран за дузпа и сам изпълни наказателния удар, а в 80-ата минута подаде на Станислав Иванов за изравнителния гол. След края треньорът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо заяви: "Исках да видя начина, по който контролираме мача. В течение на мача подобрихме представянето си, най-вече след почивката и след направените промени. Много играчи повишават нивото си през тези дни. Правим малки стъпки. Днес играхме срещу много добър отбор, който е много силен в пресата. Хареса ми начина, по който реагирахме. Можехме да направим още неща, но това е плод на много работа. Ще мислим за представянето си в защита. Не може да се подготвим на 100% за мача срещу "Рейнджърс", но ще работим върху тактиката."