Най-добрият ни женски треньор ще вади България от дупката

Калоян Петков поема националния отбор в един от най-безславните му периоди

30 Яну. 2026
Калоян Петков позира, след като стана ясно назначението му за селекционер на женския национален отбор по футбол на България.
Калоян Петков е новият селекционер на женския национален отбор на България по футбол. Той зае поста, след като Българският футболен съюз не предложи нов договор на Силвия Радойска. Тя остави тима на 97-о място в световната ранглиста на ФИФА, което е съвсем близо до най-ниската ни позиция в цялата история на класацията - №99, на която тимът е бил през юни 2024 г., отново под ръководството на Радойска.

С избора на Петков БФС е решил да се спре на най-успешния ни треньор в женския футбол и един от най-успелите ни футболни специалисти в чужбина въобще. 53-годишният треньор е работил над 20 години в женския футбол. Водил е отбори в 6 държави - Южна Африка, Ирландия, САЩ, Русия, Литва и Казахстан. От 2012 до 2016 г. е селекционер на женския национален отбор на Казахстан, а над 4 години ръководи програмата на женските национални отбори в страната.

Достигал е три пъти 1/8-финал и веднъж 1/4-финал в женската Шампионска лига. Под негово ръководство казахстанският "БИИК-Казигурт" стига до №9 в ранглистата на УЕФА за женски клубове. Калоян Петков е 11-кратен шампион на Казахстан, двукратен шампион на Литва, шампион на Русия и двукратен шампион в САЩ, както и носител на множество национални купи и трофеи.

"Философията му е насочена към агресивен атакуващ футбол, висока тактическа дисциплина и отлична физическа подготовка", обявиха още от БФС.

