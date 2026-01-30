Най-добрият ни женски треньор ще вади България от дупката

БФС Калоян Петков позира, след като стана ясно назначението му за селекционер на женския национален отбор по футбол на България.

Калоян Петков е новият селекционер на женския национален отбор на България по футбол. Той зае поста, след като Българският футболен съюз не предложи нов договор на Силвия Радойска. Тя остави тима на 97-о място в световната ранглиста на ФИФА, което е съвсем близо до най-ниската ни позиция в цялата история на класацията - №99, на която тимът е бил през юни 2024 г., отново под ръководството на Радойска.

С избора на Петков БФС е решил да се спре на най-успешния ни треньор в женския футбол и един от най-успелите ни футболни специалисти в чужбина въобще. 53-годишният треньор е работил над 20 години в женския футбол. Водил е отбори в 6 държави - Южна Африка, Ирландия, САЩ, Русия, Литва и Казахстан. От 2012 до 2016 г. е селекционер на женския национален отбор на Казахстан, а над 4 години ръководи програмата на женските национални отбори в страната.

Достигал е три пъти 1/8-финал и веднъж 1/4-финал в женската Шампионска лига. Под негово ръководство казахстанският "БИИК-Казигурт" стига до №9 в ранглистата на УЕФА за женски клубове. Калоян Петков е 11-кратен шампион на Казахстан, двукратен шампион на Литва, шампион на Русия и двукратен шампион в САЩ, както и носител на множество национални купи и трофеи.

"Философията му е насочена към агресивен атакуващ футбол, висока тактическа дисциплина и отлична физическа подготовка", обявиха още от БФС.