Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

БФС премести два пъти пловдивското дерби за 24 часа

Днес 1/4-финалът за купата между "Ботев" и "Локомотив" бе върнат от 18:00 ч.

Днес, 18:55
Последното градско дерби между "Локомотив" и "Ботев" изобилстваше от нервни сблъсъци и разправии, а в крайна сметка бе прекратено.
СПОРТАЛ
Последното градско дерби между "Локомотив" и "Ботев" изобилстваше от нервни сблъсъци и разправии, а в крайна сметка бе прекратено.

Българският футболен съюз (БФС) смени два пъти началния час на очакваното с голям интерес пловдивско дерби между "Локомотив" и "Ботев" от 1/4-финалите за Купата на България.

Вчера в 16:04 ч. от Спортно-техническата комисия към футболния съюз обявиха, че началният час на мача на ст. "Локомотив" е преместен от 18:00 на 15:30 ч. с обосновка "по искане на Главна дирекция национална полиция при МВР". Причината бе ясна - от полицията са отчели рисковия характер на двубоя и са поискали той да започне и да свърши в светлата част на деня.

От "Ботев" реагираха остро на това и излязоха с поредната си декларация срещу БФС. В нея не се критикува искането на полицията, а действията на футболната централа, която не е съобщила на двата клуба, кога полицията е уведомила БФС за подобно изискване. "По наша информация писмото от полицията, адресирано до БФС, е постъпило във футболната централа преди 7 дни, но очевидно са били необходими цели седем дни, за да бъде прочетено и да се вземе решение", ехидно коментираха от "Ботев". След което запитаха какво ще правят феновете, които са си закупили вече билети с идеята, че мачът е от 18:00 ч., а промяната ще засегне работните им задължения. "Подобно отношение показва пълна липса на уважение към привържениците - хората, заради които футболът изобщо съществува. Смяната на часа 72 часа преди мача, при това в работен ден, и насрочването му за 15:30 ч., е пример за поредното некомпетентно и безотговорно поведение на хората, работещи във футболната централа", допълниха от "Ботев".

Последваха ответни действия от страна на БФС и след преговори с полицията днес началният час на мача бе върнат от 18:00 ч. Посочва се, че днес е постъпило ново писмо от ГДНП при МВР с което се препоръчва да бъде върнат началния час по програма.

Този скандал е поредният, който нагнети напрежението преди градското дерби. Още повече, че е пресен споменът от последния двубой между двата отбора от 1 ноември м.г., който беше прекратен, след като хвърлена бутилка от фен на "Локомотив" улучи вратаря на "Ботев" Даниел Наумов. По-късно от БФС присъдиха служебна победа за "Ботев" с 4:0, въпреки протестите на "Локомотив", че Наумов е преиграл, а цялата история е инсценирана от съперниковия клуб.

На този фон от "Ботев" решиха днес да налеят още масло в огъня и настояха Лицензионната комисия към БФС да извърши инспекция на терена на ст. "Локомотив" и при констатирано лошо състояние да бъде променен стадионът, на който да се играе мачът. До момента няма официална реакция на футболния съюз на това искане.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

БФС, Спортно-техническа комисия, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив

Още новини по темата

БФС глоби "Левски" с близо 10 000 евро за расизъм
09 Февр. 2026

Най-добрият ни женски треньор ще вади България от дупката
30 Яну. 2026

Георги Иванов ще се отчита на конгрес на 20 март
29 Яну. 2026

БФС присъди Око-Флекс на "Левски"
15 Яну. 2026

"Левски" плати 300 000 € и представи оспорвания Око-Флекс
14 Яну. 2026

Домусчиев даде кратък кредит на доверие на БФС
14 Яну. 2026

"Ботев" (Пд) поиска БФС да спре трансферите на "Левски"
13 Яну. 2026

БФС сложи край на обедните мачове през седмицата
09 Яну. 2026

ФИФА свали всички санкции от "Ботев" (Пд)
05 Яну. 2026

Годината, в която футболът ни посрами пред света
27 Дек. 2025

"Ботев" (Пд) изплати 1.5 млн. лв. за вдигане на санкцията от ФИФА
23 Дек. 2025

"Лудогорец" поиска среща за спазване на феърплея
23 Дек. 2025

ФИФА е осъдила "Ботев" (Пд) за почти 1.5 млн. лева
22 Дек. 2025

БФС поиска първо място в Лигата на нациите
21 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Зарков се изправя срещу инстинкта за власт на БСП
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?