БФС премести два пъти пловдивското дерби за 24 часа

Българският футболен съюз (БФС) смени два пъти началния час на очакваното с голям интерес пловдивско дерби между "Локомотив" и "Ботев" от 1/4-финалите за Купата на България.

Вчера в 16:04 ч. от Спортно-техническата комисия към футболния съюз обявиха, че началният час на мача на ст. "Локомотив" е преместен от 18:00 на 15:30 ч. с обосновка "по искане на Главна дирекция национална полиция при МВР". Причината бе ясна - от полицията са отчели рисковия характер на двубоя и са поискали той да започне и да свърши в светлата част на деня.

От "Ботев" реагираха остро на това и излязоха с поредната си декларация срещу БФС. В нея не се критикува искането на полицията, а действията на футболната централа, която не е съобщила на двата клуба, кога полицията е уведомила БФС за подобно изискване. "По наша информация писмото от полицията, адресирано до БФС, е постъпило във футболната централа преди 7 дни, но очевидно са били необходими цели седем дни, за да бъде прочетено и да се вземе решение", ехидно коментираха от "Ботев". След което запитаха какво ще правят феновете, които са си закупили вече билети с идеята, че мачът е от 18:00 ч., а промяната ще засегне работните им задължения. "Подобно отношение показва пълна липса на уважение към привържениците - хората, заради които футболът изобщо съществува. Смяната на часа 72 часа преди мача, при това в работен ден, и насрочването му за 15:30 ч., е пример за поредното некомпетентно и безотговорно поведение на хората, работещи във футболната централа", допълниха от "Ботев".

Последваха ответни действия от страна на БФС и след преговори с полицията днес началният час на мача бе върнат от 18:00 ч. Посочва се, че днес е постъпило ново писмо от ГДНП при МВР с което се препоръчва да бъде върнат началния час по програма.

Този скандал е поредният, който нагнети напрежението преди градското дерби. Още повече, че е пресен споменът от последния двубой между двата отбора от 1 ноември м.г., който беше прекратен, след като хвърлена бутилка от фен на "Локомотив" улучи вратаря на "Ботев" Даниел Наумов. По-късно от БФС присъдиха служебна победа за "Ботев" с 4:0, въпреки протестите на "Локомотив", че Наумов е преиграл, а цялата история е инсценирана от съперниковия клуб.

На този фон от "Ботев" решиха днес да налеят още масло в огъня и настояха Лицензионната комисия към БФС да извърши инспекция на терена на ст. "Локомотив" и при констатирано лошо състояние да бъде променен стадионът, на който да се играе мачът. До момента няма официална реакция на футболния съюз на това искане.