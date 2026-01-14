"Левски" плати 300 000 € и представи оспорвания Око-Флекс

Левски Армстронг Око-Флекс се снима с екипа на "Левски", след като подписа официално договора си.

Скандалът между "Левски" и "Ботев" (Пд), който избухна вчера около играча на пловдивчани Армстронг Око-Флекс, приключи, след като по-рано днес ескалира. Бившият младежки национал на Ирландия вече е футболист на столичния клуб, който плати откупната му клауза от 300 000 евро и подписа договор с него до края на 2028 г.

"Клубът изпълни всички административни процедури съгласно действащите правила. Трансферът бе реализиран в условията на висока конкуренция, включително при наличие на по-изгодни финансови предложения, според публични изявления от страна на "Ботев" (Пловдив). В този контекст административният и спортно-техническият екип на "Левски" демонстрираха високо ниво на професионализъм, организация и дискретност, като финализира сделката по официалния ред и в кратки срокове", обявиха от "Левски" и припомниха, че 23-годишният футболист е играл преди в "Селтик", "Уест Хем", "Суонзи" и "Цюрих".

По обед обаче ситуацията не бе толкова мирна. След като пловдивският клуб поиска от БФС да забрани трансферите на "Левски" през зимния прозорец, днес от "Ботев" отказаха категорично да пуснат голмайстора си при "сините". Явно обаче платената откупна клауза от софийския клуб за Око-Флекс е била ключов ход при решаването на скандала.

От "Ботев" обосноваха отказа си с мотивите, че трансферният прозорец в България още не е отворен (б.ред. - той е активен от 19 януари), а също така, че има висяща жалба срещу "Левски" по обвинение за грубо нарушаване на трансферните правила тъкмо за 23-годишния футболист.

Дори бе пусната публична декларация, в която се посочва:

"ПФК "Ботев" (Пловдив) потвърждава, че на 14.01.2026 година, клубът е получил банков превод, нареден от "Левски" (София), с основание "по нареждане и в полза на Армстронг Око-Флекс". Към настоящия момент "Ботев" (Пловдив) не признава това плащане като валидно активиране на откупна клауза, тъй като договорът на футболиста е действащ, трансферният прозорец не е отворен и съществува спор относно реда и начина, по който се прави опит за заобикаляне на регламентираната процедура.

Поведението на "Левски" (София) в този случай представлява неколегиалност, некоректност и наглост, изразяващи се в:

опит за придобиване на състезател под действащ договор чрез трети лица;

директен контакт с футболиста и неговото обкръжение без знанието и съгласието на настоящия му клуб;

превеждане на средства с цел поставяне на ПФК Ботев Пловдив пред свършен факт."

В допълнение от "Ботев" заявяват, че са допълнили жалбата си до БФС и ще сезират УЕФА и ФИФА за действията на "Левски", ако се наложи. "Клубът няма да приеме натиск, поставяне пред свършен факт или опити за заобикаляне на правилата", казват още от пловдивския клуб.

Сега обаче не е ясно дали от "Ботев" ще приемат ситуацията или ще настояват да обжалват трансфера.