"Левски" е готов и за 120 минути битка в Разград

"Левски" има за цел спечелването на Купата на България и това минава пред победа утре в 1/4-финала срещу шампиона "Лудогорец". Това мнение изрази треньорът на "сините" Хулио Веласкес. Той бе категоричен, че тимът му е готов да се представи по-добре от мача между двата тима за Суперкупата на България на 3 февруари, спечелен от разградчани. В плана на "Левски" влизат варианти и да има продължения или дузпи.

"В добра кондиция са играчите и са добре възстановени. С цялото желание сме да направим един добър мач. Двубоят утре ще бъде друг, различен, различни обстоятелства (б.ред. - в сравнение с този за Суперкупата). Турнирът, в който ще се изиграе мачът, също е различен. Предишния път бяхме на неутрален терен, сега сме гости. Ясно е, че играчите са същите, отборите са същите. Но що се отнася до стартовите 11, стратегия на игра, може да видите промени. Ясно е, че утре ни чака много труден мач срещу отбор с доста широчина в състава си. Но ние сме уверени в нашите способности и ще се опитаме да изиграем мача по най-добрия начин и да го спечелим. Планът е да използваме най-добрите си страни и да опитаме да анализираме силните страни на противника. Според мен сме готови и за 120 минути, ако се наложи. Зависи и от емоционалното състояние, не само от физическото. Това, което се случва в главата ти, определя абсолютно всичко. По един начин влизаш в добавеното време, ако ти си изравнил в последната минута и по друг, ако на теб са ти изравнили", каза Веласкес, сравнявайки утрешния мач и този от миналата седмица.

Единствената въпросителна е дали венецуелският национал Кристиан Макун ще се възстанови за мача. Той е с мускулна травма, получена в петък, като още не е тренирал пълноценно. Ако Макун не бъде готов за утре, то вместо него партньор на Кристиан Димитров в защита ще е северномакедонският национал Никола Серафимов.

Веласкес сподели и причината за прекратения вчера договор с Фабио Лима: "Не е имало никакъв конфликт с Лима, точно обратното. Невероятно момче, което е в прекрасни отношения с всички в клуба. Неговото семейство е в Бразилия, договорът му изтича и това е, което определи напускането му. Това е най-нормалното, което може да се случи. Нямаше и достатъчно игрово време. Отнесохме се с уважение към него и желанието му да се завърне в Бразилия."

Двубоят утре на ст. "Хювефарма Арена" е от 18:00 ч. и ще се предава по Диема спорт. Главен рефер ще бъде Волен Чинков.