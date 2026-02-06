Медия без
В "Левски" се оформи интрига около централните нападатели

Треньорът Хулио Веласкес е категоричен, че Сангаре и Переа няма да играят едновременно

Днес, 11:51
Треньорът на "Левски" се е заслушал във въпрос към него на пресконференцията преди утрешното домакинство срещу "Ботев" (Вр).
БГНЕС
Треньорът на "Левски" се е заслушал във въпрос към него на пресконференцията преди утрешното домакинство срещу "Ботев" (Вр).

Новопривлеченият от "Локомотив" (Пд) Хуан Переа не може да играе в "Левски" заедно с досегашния титулярен нападател Мустафа Сангаре. Това категорично мнение изрази треньорът на столичния клуб Хулио Веласкес и по този начин създаде предпоставка за жестока конкуренция между двамата футболисти.

"Много трудно е при мен като треньор да играят двамата заедно (б.ред. - Переа и Сангаре). Във връзка с нашия модел да игра не можем да играем с двама еднотипни футболисти, защото ние сме отбор, който се опитва да играе повече в последната четвърт на терена", категоричен беше Веласкес.

Испанецът обясни, че контузеният Карл Фабиен е подновил леки тренировки, но ще пропусне утрешното домакинство срещу "Ботев" (Вр) от ХХ кръг на Първа лига. Той може да се върне в игра в един от мачовете през следващата седмица - срещу "Лудогорец" в Разград в 1/4-финала за Купата на България на 11 февруари или в домакинството срещу "Ботев" (Пд) на 15 февруари от първенството.

Веласкес увери, че загубата от "Лудогорец" в двубоя за Суперкупата на България не се е отразила на футболистите му и вече е забравена. Сега мотивацията е да се задържи лидерската позиция в Първа лига.

Относно утрешния мач срещу "Ботев" (Вр) треньорът на "сините" коментира: "Имаме желание и намерение да продължим по същия начин да правим добре нещата. Усещането ми в двете тренировки, които имахме е, че играчите са готови да продължат във възходяща линия. Действията ни ще бъдат във връзка с утрешния мач, не с мисъл за следващия мач с "Лудогорец". Ще заложим на най-добрите 11 утре. През паузата отборът на "Ботев" показа някои нови неща, които липсваха преди това. Имаме наблюдения върху тези детайли, но основно се фокусираме върху това как ще изглеждаме ние. Определено те са отбор, който ще дойде да ни затрудни в утрешния ден. Ние ще се опитаме да играем по нашия начин и да продължим в същата линия да показваме добрите неща с идеята да спечелим мача и да зарадваме привържениците."

Двубоят между "Левски" и "Ботев" (Вр) е утре от 17:30 ч. на ст. "Георги Аспарухов" и ще се предава пряко по Диема спорт. Главен рефер ще бъде Никола Попов.

