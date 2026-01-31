Медия без
Обрат доближи "Гьозтепе" на 3 точки от Топ 3 в Турция

Воденият от Станимир Стоилов отбор постигна 11-ата си победа в Суперлигата

31 Яну. 2026
Полският вратар на "Гьозтепе" Матеуш Лис е надскочил всички и избива топката по време на днешния мач в Измир срещу "Фатих Карагюмрюк".
Полският вратар на "Гьозтепе" Матеуш Лис е надскочил всички и избива топката по време на днешния мач в Измир срещу "Фатих Карагюмрюк".

"Гьозтепе", чийто треньор е Станимир Стоилов, срещна трудности, но все пак успя да спечели с 2:1 като домакин срещу опашкаря в турската Суперлига "Фатих Карагюмрюк" в мач от ХХ кръг. Гостите, които се намират на последното място с едва две победи от началото на сезона, изненадващо поведоха в Измир с гол на бразилеца Сержиньо в 13-ата минута.

Домакините успяха да осъществят обрата още до почивката. В 21-ата минута бенинският национал Жуниор Олайтан изравни, а в допълнителното време след 45-ата бразилецът Жандерсон направи резултата 2:1.

Това беше 11-ата победа за "Гьозтепе" от началото на първенството. След нея тимът от Измир остана на четвърто място, но вече е с 39 точки и е само на 3 точки от третия - "Трабзонспор" и на 4 точки от втория - "Фенербахче", който обаче е с мач по-малко. Начело е "Галатасарай" с 46 точки и също има мач по-малко.

В следващия кръг "Гьозтепе" гостува на 8 февруари срещу 14-ия в класирането "Коняспор".

