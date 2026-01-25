Стоилов взе точка от "Фенербахче" в паметен за него мач

Фейсбук/Гьозтепе Бразилският нападател на "Гьозтепе" Жандерсон ликува след изравнителния си гол срещу "Фенербахче" по време на днешния мач в Истанбул.

Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" постигна нов значим успех в турската Суперлига. Тимът от Измир завърши 1:1 в гостуването срещу "Фенербахче" от XIX кръг.

Малийският национал Нене Доржелес откри за "фенерите" в 17-ата минута, но "Гьозтепе" успя да изравни само 7 минути по-късно. Точен бе бразилският нападател Жандерсон след асистенция на албанеца Арда Куртулан.

Мачът беше паметен за Стоилов, тъй като беше 55-ият му като треньор на "Гьозтепе" в турската Суперлига. Така той излезе еднолично на второ място сред треньорите в цялата история на клуба, изпреварвайки Тамер Туна (54), но все пак е далеч от рекордьора - легендата на "Гьозтепе" Аднан Сувари (350 мача).

"Името и снимката на Аднан Сувари винаги трябва да бъдат на преден план в нашия музей. Всеки нов треньор, който идва в "Гьозтепе", трябва да се стреми да достигне това ниво, да подражава на това, което той е правил, и дори да постигне по-добри резултати", коментира Стоилов постижението си. Иначе той има общо 86 официални мача като наставник на тима. В тях е записал 44 победи, 22 равенства и 20 загуби, като балансът на отбора му е 149:79.

След спечелената точка днес "Гьозтепе" е твърдо на четвърто място с 36 точки, на 4 точки пред следващия - "Бешикташ". Начело е "Галатасарай" с 46 т., пред "Фенербахче" (43) и "Трабзонспор" (41).

В следващия кръг "Гьозтепе" приема последния в класирането "Фатих Карагюмрюк" на 31 януари.