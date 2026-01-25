Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Стоилов взе точка от "Фенербахче" в паметен за него мач

"Гьозтепе" е твърдо на четвърто място след равенството с втория в класирането

25 Яну. 2026
Бразилският нападател на "Гьозтепе" Жандерсон ликува след изравнителния си гол срещу "Фенербахче" по време на днешния мач в Истанбул.
Фейсбук/Гьозтепе
Бразилският нападател на "Гьозтепе" Жандерсон ликува след изравнителния си гол срещу "Фенербахче" по време на днешния мач в Истанбул.

Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" постигна нов значим успех в турската Суперлига. Тимът от Измир завърши 1:1 в гостуването срещу "Фенербахче" от XIX кръг.

Малийският национал Нене Доржелес откри за "фенерите" в 17-ата минута, но "Гьозтепе" успя да изравни само 7 минути по-късно. Точен бе бразилският нападател Жандерсон след асистенция на албанеца Арда Куртулан.

Мачът беше паметен за Стоилов, тъй като беше 55-ият му като треньор на "Гьозтепе" в турската Суперлига. Така той излезе еднолично на второ място сред треньорите в цялата история на клуба, изпреварвайки Тамер Туна (54), но все пак е далеч от рекордьора - легендата на "Гьозтепе" Аднан Сувари (350 мача).

"Името и снимката на Аднан Сувари винаги трябва да бъдат на преден план в нашия музей. Всеки нов треньор, който идва в "Гьозтепе", трябва да се стреми да достигне това ниво, да подражава на това, което той е правил, и дори да постигне по-добри резултати", коментира Стоилов постижението си. Иначе той има общо 86 официални мача като наставник на тима. В тях е записал 44 победи, 22 равенства и 20 загуби, като балансът на отбора му е 149:79.

След спечелената точка днес "Гьозтепе" е твърдо на четвърто място с 36 точки, на 4 точки пред следващия - "Бешикташ". Начело е "Галатасарай" с 46 т., пред "Фенербахче" (43) и "Трабзонспор" (41).

В следващия кръг "Гьозтепе" приема последния в класирането "Фатих Карагюмрюк" на 31 януари.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Гьозтепе, Станимир Стоилов

Още новини по темата

Станимир Стоилов постигна трета поредна победа в Турция
19 Яну. 2026

Станимир Стоилов е отхвърлил милионна оферта от "Спартак" (Москва)
11 Яну. 2026

"Гьозтепе" на Стоилов победи пряк конкурент за Европа
21 Дек. 2025

Обрат върна тима на Стоилов в зона "Европа"
30 Ноем. 2025

Тимът на Стоилов взе шестата си победа в Турция
08 Ноем. 2025

Тимът на Стоилов излезе четвърти в Турция
01 Ноем. 2025

Отборът на Станимир Стоилов излезе трети в Турция
05 Окт. 2025

Тимът на Стоилов разгроми "Бешикташ" в Турция
19 Септ. 2025

Стоилов изведе "Гьозтепе" временно начело в Турция
23 Авг. 2025

Отборът на Стоилов се опълчи на "Фенербахче", но не удържа
26 Яну. 2025

Станимир Стоилов взе 10-та победа в Турция
19 Яну. 2025

Стоилов върна "Гьозтепе" в Топ 4 в Турция
13 Яну. 2025

Спорно съдийство лиши Станимир Стоилов от точка срещу "Галатасарай"
04 Яну. 2025

Станимир Стоилов завърши годината в Турция с победа
22 Дек. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?