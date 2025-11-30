Обрат върна тима на Стоилов в зона "Европа"

"Гьозтепе", чийто треньор е Станимир Стоилов, се завърна в първата четворка на турската Суперлига. Това стана след успех с 2:1 в гостуването срещу "Анталияспор" в мач от XIV кръг.

Победата дойде след обрат в резултата. Вейсел Саръ откри за домакините в 40-ата минута, но след почивката ситуацията се промени само за 4 минути. Таха Алтъкардеш изравни в 48-ата минута след пас на Ефкан Бекироглу, а в 52-ата Жуан Сантош вкара второто попадение за гостите от Измир, като асистенцията бе на Амин Шерни.

Това бе седмата победа на "Гьозтепе" в Суперлигата този сезон. След този мач тимът има вече 26 точки и се върна на четвъртото място, което дава право на участие в Лигата на конференцията. "Гьозтепе" обаче може да бъде изместен от "Самсунспор" (24 точки), който приема утре "Аланияспор". Начело е "Галатасарай" с 32 точки, пред "Фенербахче" с 31 и "Трабзонспор" с 31, като първите два отбора играят утре помежду си в голямото дерби на кръга.