Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Обрат върна тима на Стоилов в зона "Европа"

"Гьозтепе" спечели срещу "Анталияспор" седмата си победа в турската Суперлига

Днес, 18:44
Футболистите на "Гьозтепе" се радват след победата си в гостуването срещу "Анталияспор".
Фейсбук/Гьозтепе
Футболистите на "Гьозтепе" се радват след победата си в гостуването срещу "Анталияспор".

"Гьозтепе", чийто треньор е Станимир Стоилов, се завърна в първата четворка на турската Суперлига. Това стана след успех с 2:1 в гостуването срещу "Анталияспор" в мач от XIV кръг.

Победата дойде след обрат в резултата. Вейсел Саръ откри за домакините в 40-ата минута, но след почивката ситуацията се промени само за 4 минути. Таха Алтъкардеш изравни в 48-ата минута след пас на Ефкан Бекироглу, а в 52-ата Жуан Сантош вкара второто попадение за гостите от Измир, като асистенцията бе на Амин Шерни.

Това бе седмата победа на "Гьозтепе" в Суперлигата този сезон. След този мач тимът има вече 26 точки и се върна на четвъртото място, което дава право на участие в Лигата на конференцията. "Гьозтепе" обаче може да бъде изместен от "Самсунспор" (24 точки), който приема утре "Аланияспор". Начело е "Галатасарай" с 32 точки, пред "Фенербахче" с 31 и "Трабзонспор" с 31, като първите два отбора играят утре помежду си в голямото дерби на кръга.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Гьозтепе, Станимир Стоилов

Още новини по темата

Тимът на Стоилов взе шестата си победа в Турция
08 Ноем. 2025

Тимът на Стоилов излезе четвърти в Турция
01 Ноем. 2025

Отборът на Станимир Стоилов излезе трети в Турция
05 Окт. 2025

Тимът на Стоилов разгроми "Бешикташ" в Турция
19 Септ. 2025

Стоилов изведе "Гьозтепе" временно начело в Турция
23 Авг. 2025

Отборът на Стоилов се опълчи на "Фенербахче", но не удържа
26 Яну. 2025

Станимир Стоилов взе 10-та победа в Турция
19 Яну. 2025

Стоилов върна "Гьозтепе" в Топ 4 в Турция
13 Яну. 2025

Спорно съдийство лиши Станимир Стоилов от точка срещу "Галатасарай"
04 Яну. 2025

Станимир Стоилов завърши годината в Турция с победа
22 Дек. 2024

Тимът на Стоилов изуми с обрат срещу "Бешикташ"
24 Ноем. 2024

Късни голове върнаха тима на Стоилов към победите
10 Ноем. 2024

Тимът на Стоилов допусна обрат за 5 минути в Турция
02 Ноем. 2024

Отборът на Стоилов спечели драматично с човек по-малко
27 Окт. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: А къде е петицията за оставка на Сарафов?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д