Тимът на Стоилов разгроми "Бешикташ" в Турция

"Гьозтепе" временно излезе на второ място след гръмката победа с 3:0

19 Септ. 2025
Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" постигна най-авторитетната победа от началото на сезона.
Гьозтепе
Станимир Стоилов постигна нова авторитетна победа в Турция като треньор на местния "Гьозтепе". Тимът от Измир спечели с категоричното 3:0 домакинството срещу "Бешикташ" от VI кръг на Суперлигата. Резултатът дори не бе достатъчно изразителен за превъзходството.

"Гьозтепе" поведе с 2:0 още преди да са изтекли 20 минути. В 4-ата бразилецът Жуан откри след асистенция на бившия футболист на "ЦСКА 1948" Елитон. В 19-ата мин. друг бразилец - Ралдней, удвои. "Бешикташ", който от 3 седмици е воден от популярния местен треньор Серген Ялчън, заместил Оле Гунар Солскяер, опита да потърси изравняване след почивката, но не получи никакви сериозни възможности.

Отличната игра на "Гьозтепе" доведе и до трети гол - вкара го в 85-ата мин. йорданският национал Ибрахим Сабра.

След този мач воденият от Стоилов отбор излезе на второ място в класирането с 12 точки (3 победи, 3 равенства и нито една загуба), като е на 3 т. от лидера "Галатасарай", но и с мач повече. Три отбора имат шанс да изместят "Гьозтепе" до края на кръга - "Фенербахче" (11 т.), "Трабзонспор" (10 т.) и "Анталияспор" (9 т.). "Бешиктаиш" е на десета позиция с 6 т.

 

