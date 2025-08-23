Медия без
Стоилов изведе "Гьозтепе" временно начело в Турция

Можем да бъдем много по-добри, заяви българският треньор след победа навън

Днес, 09:40
Станимир Стоилов следи изкъсо край тъчлинията действията на терена при победата на тима му "Гьозтепе" в гостуването срещу "Фатих Карагюмрюк" в Истанбул.
Гьозтепе
Станимир Стоилов следи изкъсо край тъчлинията действията на терена при победата на тима му "Гьозтепе" в гостуването срещу "Фатих Карагюмрюк" в Истанбул.

Воденият от треньора Станимир Стоилов отбор на "Гьозтепе" стана временен лидер в класирането на турската Суперлига, след като спечели с 2:0 като гост в Истанбул срещу "Фатих Карагюмрюк" в първи мач от III кръг.

Тимът от Измир вкара по един гол преди и след почивката. В 40-ата мин. бенинският национал Жуниор Олайтан откри след пас на Жандерсон, а в 65-ата мин. бразилецът на свой ред вкара, засичайки с глава центриране на тунизиеца Амин Черни.

С успеха "Гьозтепе" събра 7 т., след като до момента имаше победа с 3:0 навън над "Чайкур Ризеспор" и домакинско равенство 0:0 с гранда "Фенербахче", чийто треньор е Жозе Моуриньо.

Днес и утре пет отбора имат възможност да изместят "Гьозтепе" от върха, ако спечелят мачовете си, но това не притесни особено Стоилов. "Тази победа като гост е много ценна за нас. Мисля, че я заслужавахме. Нашият съперник също беше добър. Те създадоха добри комбинации и се представиха добре. Мисля, че имат светло бъдеще - както отборът, така треньорът (б.ред. - чехът Марсел Личка). Има много области, в които трябва да се подобрим. Трябва да се възползваме по-добре от възможностите, които получаваме, особено в атака. В момента трябва да запазим спокойствие и да се съсредоточим върху усилената работа и постоянното усъвършенстване. Можем да бъдем много по-добри. Целите ни са високи и за да постигнем това, трябва постоянно да работим и да се усъвършенстваме", коментира българинът след мача.

В следващия кръг "Гьозтепе" посреща "Коняспор" на 29 август.

